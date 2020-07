Quỳnh Kool từng vất vả giảm cân vì hít không khí cũng béo, tự hào về gương mặt chưa từng dao kéo

Quỳnh Kool (Nguyễn Thị Quỳnh) đang trở thành gương mặt nữ diễn viên ấn tượng phủ sóng màn ảnh Việt với các bộ phim: "Quỳnh búp bê", "Nàng dâu oder", "Nhà trọ Balanha" hay mới nhất cô nàng được yêu mến với chuyện tình thầy trò trong "Đừng bắt em phải quên".



Nữ diễn viên sinh năm 1995, ngày càng gây được thiện cảm với người hâm mộ với gương mặt xinh đẹp và gu thời trang ngày càng táo bạo.



Trước đây, có thời điểm cô nàng nặng 56kg nhưng vóc dáng thô chẳng kém người 60kg khiến việc lên hình thực sự xấu xí.



Sau đó, nữ diễn viên trẻ quyết tâm giảm cân bằng cách cắt giảm hàm lượng tinh bột trong bữa ăn, uống nhiều nước… Cô không ép buộc bản thân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm khắc nào mà chỉ mong muốn cơ thể đẹp đi liền với khỏe chứ không tham vọng sở hữu vóc dáng mình hạc xương mai.

Ngoài chú ý tới chế độ ăn uống, Quỳnh Kool luôn cố gắng dành thời gian để tập luyện các bài thể thao nâng cao Sức Khỏe và thể lực. Biết điểm yếu của mình là to ở phần đùi nên cô nàng chú trọng các bài tập giúp đùi thon gọn như squat chân, chạy...



Kết quả là sau một thời gian, cô nàng đã giảm được 5kg, cân nặng chỉ còn 51kg, thân hình hài hòa với chiều cao 1m61, ba vòng nảy nở, đầy đặn.



Ngoài vóc dáng đẹp, gương mặt xinh xét với nét thơ ngây, Quỳnh Kool còn sở hữu làn da trắng ngần, căng mướt hồng hào hiếm có. Bí quyết của cô nàng chính là uống nước nhiều vào mỗi buổi sáng thức dậy.



Dù bận rộn với lịch trình chụp hình, quay phim nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng đắp mặt nạ bằng sữa ong chúa và tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần.



Dù tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh nhưng trước đây Quỳnh Kool được biết đến nhiều với danh xưng hot girl nhờ gương mặt đẹp. Chỉ đến khi xuất hiện nhiều trên màn ảnh và ghi dấu ấn với các vai diễn thì cô nàng mới được đánh giá cao về tài năng diễn xuất.

Nhan sắc trước thuở mới vào nghề của Quỳnh Kool



Quỳnh Kool từng xuất hiện trong các series trên mạng như Kem xôi, Loa phường và một số MV để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất. Kể từ vai Đào trong phim "Quỳnh búp bê" cô nàng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn về nhan sắc của Quỳnh. Gương mặt với các đường nét khá thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, cặp má núng niếng đáng yêu và chiếc cằm vline. Trả lời nghi vấn về phẫu thuật thẩm mỹ , Quỳnh Kool cho biết cô chưa từng "đụng dao kéo nhưng có tiêm filler". Còn vị trí tiêm filler thì không được tiết lộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Trào lưu make up giống BlackPink