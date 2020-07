Thuyền có toang hay không, màn 'thính' ngọt ngào của Quỳnh Kool Thanh Sơn vẫn khiến fan bấn loạn!

Bộ phim "Đừng Bắt Em Phải Quên" đang được trình chiếu đã thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Không chỉ riêng màn đấu trí giữa tiểu tam và chính thất, bộ phim còn khiến nhiều người xoắn xuýt bởi sự đáng yêu của cặp đôi gà bông 'thầy trò' trong phim.

Thanh Sơn Quỳnh Kool không chỉ hóa thân thành nhân vật vô cùng tự nhiên cùng phản ứng hóa học ngọt ngào trên phim, cặp đôi còn khiến khán giả bấn loạn bởi câu tỏ tình kinh điển "Thầy ơi em yêu anh" được viral khắp mạng xã hội

Câu tỏ tình kinh điển khiến nhiều người xoắn xuýt.

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn liên tục thả thính nhau trên mạng, cùng nhau xuất hiện trong nhiều sự kiện và đốt mắt fan bằng những hình ảnh vô cùng tình tứ. Thậm chí, trên trang cá nhân Thanh Sơn Quỳnh Kool còn để ảnh đại diện giống nhau. Cặp đôi còn diện đồ đôi, ăn ý với nhau về phong cách chụp ảnh cùng những hình ảnh hậu trường tình bể bình càng khiến dân tình tích cực 'đẩy thuyền'.

Cả hai diện đồ đôi, ăn ý về cách chụp ảnh.

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Quỳnh Kool từng 'thổ lộ': "Đóng cặp với anh Thanh Sơn thực sự rất thoải mái, dễ chịu. Tôi bị rung động thật bởi cách diễn của anh Thanh Sơn rất chân thành, khiến tôi bị cuốn vào cảm xúc ấy từ lúc nào không hề hay biết".

Bên cạnh đó, khi hỏi về mẫu đàn ông lý tưởng, cô nàng cho biết: "Đó là kiểu đàn ông như thầy giáo Duy trong Đừng bắt em phải quên do anh Thanh Sơn đảm nhận. Mà bạn gái nào cũng thích kiểu đàn ông như vậy, Quỳnh cũng không ngoại lệ".

Hậu trường cũng vô cùng ngọt ngào.

Thông tin này khiến nhiều người xôn xao và tích cực ủng hộ bởi "chàng đẹp trai còn nàng thì đẹp gái, đến với nhau thì có gì là sai?". Tuy nhiên, trước những nghi vấn này người trong cuộc lại có những phản ứng trái chiều.

Quỳnh Kool công khai chia sẻ trước truyền thông rằng: "Thực ra bây giờ cả hai chúng tôi đều đang độc thân nên việc để ảnh đại diện trên facebook là chuyện hết sức bình thường. Còn chuyện tình cảm, lúc này chưa thể nói nhiều".

Hình ảnh tình cảm của cặp đôi.



Không lâu sau đó, người trong cuộc đã tự đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Thanh Sơn cùng trạng thái "đang cảm thấy hạnh phúc" kèm theo chú thích: "Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái".



Loạt ảnh tình tứ được đăng tải của cặp đôi đã khiến fan đứng ngồi không yên. Không ít người cho rằng, đây rất có thể là động thái khẳng định tình cảm của nàng diễn viên trẻ.

Gần đây nhất, Quỳnh Kool Hoàng Tôn rộ lên nghi vấn hẹn hò khiến fan ship cặp đôi 'thầy trò' cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, dù nghi vấn là thật hay giả thì không ít người tin rằng cặp đôi 'thầy trò' mới là... chân ái.



Your browser does not support HTML5 video.

Trên phim thì phản ứng hóa học mãnh liệt

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ