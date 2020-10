Đau lưng sau khi đu xà 10 lần liên tục, chàng trai trẻ bất ngờ vì bị rách cơ bụng, chảy máu trong

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một trường hợp chấn thương do tập thể dục sai cách. Nam bệnh nhân 21 tuổi (trú tại Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau rát lưng và vùng quanh rốn.

Anh kể, trước đó tập cơ bụng với con lăn rồi hôm sau tập đu xà 10 lần liên tục. Tập xong anh thấy đột ngột đau bụng, sờ vào thấy bụng gồ lên khoảng 2 cm, dài 7-8 cm, ấn vào rất đau.



Qua siêu âm ổ bụng và chụp CT, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đứt, chảy máu trong cơ thẳng bụng trái. Sau đó bệnh nhân được chỉ định chọc dẫn lưu ổ máu tụ và chuyển khoa Ngoại tiêu hoá và Tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết sau khi được chọc dẫn lưu, tình trạng chảy máu của bệnh nhân đã cải thiện.

Bệnh nhân được điều trị ổn định ra viện



Nếu nặng hơn, vết rách gây chảy máu nhiều, các bác sĩ phải phẫu thuật để khâu cơ ổ bụng, cầm máu cho người bệnh. Sau điều trị, sức khoẻ của nam bệnh nhân ổn định và được ra viện hôm 15/10.

Thứ ba là chọn nhầm loại giày thể thao khiến bạn dễ gặp các chấn thương về khớp. Thứ tư, là không khởi động hay khởi động không kỹ khiến bạn dễ bị chấn thương về khớp hoặc bong gân. Thứ năm là chạy đường dài gây áp lực lên khớp gối, mặt cá, hông và nhiều khớp khác.



Đối với bài tập kéo xà hay đu xà, người tập thường mắc lỗi sai do vận dụng không đúng cơ. Nhiều người không biết cách kích hoạt xô để nhấc cơ thể lên trong khi lại quá phụ thuộc vào lực đẩy của chân.



Theo BS Phan Vương Huy Đổng, Giảng viên Bộ môn Y học Thể thao ĐH. Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Hội Y học Thể thao TP.HCM, trong quá trình tập luyện, người tập phải biết lắng nghe cơ thể, xem phản ứng của cơ thể ra sao.



Cảm giác đau chính là phản ứng đầu tiên của cơ thể. Nếu tập xong bị đau hay cảm thấy không khỏe ở bất cứ vị trí nào thì cần thăm khám ngay lập tức, tránh chủ quan để lâu hoặc tự chữa có thể khiến vết thương nặng hơn.

