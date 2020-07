Rạch mặt vợ 3 nhát ở nghĩa trang để vợ không thể ngoại tình đến hết đời

Mới đây, một bị cáo họ Trương đã bị Tòa án quận Lâm An thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ( Trung Quốc ) tuyên án 1 năm 10 tháng tù với tội danh Cố ý gây thương tích và Giam giữ người bất hợp pháp.

Điều đáng nói, nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là vợ của bị cáo này. Theo như cáo trạng, vụ việc xảy ra vào tối 31/3/2020. Thời điểm đó, Trương đã lái xe chở vợ đến một nghĩa trang ở Lâm An rồi dùng dao nhẫn tâm vạch 3 nhát lên mặt vợ mình.

Bị cáo họ Trương.

Nguyên nhân gây án của Trương khiến nhiều người phẫn nộ. Hắn nói, nếu mặt vợ bị biến dạng thì cô không thể ngoại tình hay đến với người đàn ông khác mà sẽ ở bên hắn đến hết đời.

Điều đáng nói, sau khi rạch mặt vợ Trương tiếp tục dùng dây thừng trói nạn nhân, chở tới khu vực gần thị trấn Bách Trượng (TP Hàng Châu). Trên đường đi, Trương đã bị cảnh sát bắt giữ và người vợ cũng được giải cứu.

Thương tích trên mặt nạn nhân.

Tại đồn cảnh sát, Trương khai nhận đã cùng vợ sống chung từ năm 2013, cả hai chưa đăng ký kết hôn nhưng đã tổ chức đám cưới ở quê. Sau đó, cả 2 đến Lâm An để làm việc. Trong khi sống chung, giữa 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã do bất đồng về tính cách.

Cưới được 1 năm thì cả hai có con. Tuy nhiên, tần suất cãi nhau giữa 2 vợ chồng ngày càng tăng nhất là khi cả 2 từ quê trở lại Lâm An làm việc hồi tháng 3/2020. Nhiều lần như thế khiến người vợ chán nản và quyết định bỏ đi vào ngày 8/3.

Trên đường đi, Trương đã bị cảnh sát bắt giữ và người vợ cũng được giải cứu.

Sau đó, Trương nhiều lần tìm vợ làm lành và khuyên cô trở về nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, Trương liền đòi 10.000 tệ (khoảng 33 triệu đồng) phí chia tay và bất ngờ được đồng ý.

Thế nhưng sau đó, gã nhiều lần tìm đến vợ để đòi thêm tiền. Người vợ không còn tiền để trả, cũng không muốn quay lại với Trương khiến hắn tức giận, quyết định thực hiện việc kinh khủng với người từng đầu ấp tay gối suốt bao năm.

Your browser does not support HTML5 video.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ