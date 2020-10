Rap Việt: Các sản phẩm áo, mũ cộp mác các HLV, giám khảo bán giá "trên trời" khiến khán giả nhăn mặt

Trong tập 11 của " Rap Việt " phát sóng đêm 10/10 vừa qua, nhà sản xuất chương trình đã giới thiệu đến khán giả loạt áo phông được sản xuất riêng cho show với thiết kế sử dụng tên các HLV và giám khảo cùng nhà sản xuất âm nhạc làm chủ đạo.

Các mẫu áo phông Rap Việt

Bên cạnh các mẫu áo phông cực ngầu thì dàn nón vàng quyền lực của các giám khảo cũng đồng thời lên kệ bày bán. Được biết chiếc áo thun này là sản phẩm kết hợp của show truyền hình đình đám với một local brand khá nổi tiếng và hiện khán giả đã có thể tìm mua trên trang web của nhà sản xuất.

Các mẫu áo và mũ hiện đã được bày bán

Với thiết kế rất đơn giản là áo phông đen trơn cùng tên giám khảo, HLV màu neon thì mức giá 549 nghìn đồng và chiếc nón vàng có giá 999 nghìn đồng khiến khán giả không khỏi ngã ngửa vì quá... "chát" so với mặt bằng chung. Phần lớn khán giả cho rằng thay vì quá chú trọng vào chất lượng đẩy giá thành lên cao thì nhà sản xuất nên làm với chất lượng và mức giá vừa phải để ai cũng mua được từ đó phần nào quảng bá được chương trình.

Mẫu áo nhái đã ngay lập tưc xuất hiện giá rẻ bất ngờ

Đáng chú ý hơn là ngay từ khi mẫu hình in chiếc áo xuất hiện trên sóng truyền hình thì những cơ sở sản xuất hàng nhái đã nhanh chóng "sao y bản chính" ngay những thiết kế này và bán với giá chỉ bằng...1/4, 1/5 giá gốc. Giá thành rẻ như vậy nhưng có thể thấy hình in đã giống tới 90% khiến khán giả không khỏi suy nghĩ đắn đo và so sánh.

Giá mũ còn rẻ hơn nhiều

Áo phông đã vậy nhưng dàn nón vàng của các HLV còn rẻ bất ngờ hơn nữa, chưa tới 40 nghìn đồng và nhiều cơ sở còn sẵn sàng giao bán sỉ số lượng lớn. Nhiều khán giả đi chơi đêm trung thu còn đã sớm chộp được khoảnh khắc các shop bán còn trước cả lúc chương trình đăng tải.

Hàng fake bán tràn lan

Tuy vậy nhiều khán giả đã lên án và phản đối kịch liệt hàng fake và cho rằng khán giả yêu mến chương trình nên ủng hộ hàng sản xuất chính hãng. Bởi lẽ như câu mà ông bà, cha mẹ ta thường nói: "Tiền nào của nấy", không thể so sánh một cách chính xác chất lượng sản phẩm trên Shopee và áo, nón chính hãng được chương trình làm ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ