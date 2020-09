Rap Việt: Cú lừa tới từ NSX hóa ra Gừng - Tage mới là cặp đấu sinh tử, Tlinh sẽ "khẩu chiến" với ai?

Nếu tập 8 " Rap Việt " với màn so tài từ team Karik được đánh giá là cơn "dư chấn" gây sốt thì chắc chắn tập 9 cùng team Suboi sẽ bứt phá như một cơn "địa chấn" thực thụ. HLV Suboi sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn khi 9 thành viên của đội gồm Gừng, Tlinh, Hà Quốc Hoàng, Lor, Đạt Dope, AK49, Kuboss, Tage, Bad BZ sẽ bước vào cuộc chiến một mất một còn.

Tập 9 còn hot hit ngay cả từ khi chưa ra mắt là bởi khán giả thi nhau đồn thổi về màn đối đầu cực gắt giữa hai thí sinh cỡ khủng của team Suboi là Tage và Tlinh. Sau đoạn teaser ngắn về tập 9 xuất hiện vào ngày 24/9 vừa qua, khán giả đã tưởng "chắc kèo" lắm rồi ai ngờ cuộc đối đầu này vẫn là một "cú lừa".

Hóa ra kèo đấu giữ Tage và Tlinh lại là một cú lừa

Thay vào đó, Suboi đã hạ quyết định “chơi lớn” tung hẳn 2 tân binh trẻ tràn đầy tiềm năng của team: Gừng và Tage cùng giao đấu tại vòng Đối Đầu. Với khả năng rap “gây bão”, chàng rapper hotboy Tage thậm chí còn từng được các fan mong đợi sẽ “cân team” Suboi vì sở hữu chất giọng trầm đầy nam tính, flow siêu chắc, lyric cực nuột.

Gừng và Tage sẽ đối mặt trên sân khấu

Trước khi bước vào vòng Đối đầu của team, Trấn Thành đã đưa ra câu hỏi cho Suboi: "Chiến binh của đội em là những chiến binh như thế nào cho đến giờ phút này với sự luyện tập cũng như quan sát của em?". Không ngại ngần, Suboi đáp: "Thật sự đa số các bạn không phải là rapper chuyên nghiệp từ trước, nhưng các bạn lại có khả năng viết và cảm nhạc rất tốt. Em nghĩ các bạn đến với cuộc thi này thì sẽ có cơ hội đứng trên sân khấu được nghe những lời nhận xét của mọi người và từ đó các bạn sẽ phát triển hơn rất nhiều".

Suboi trả lời Trấn Thành về đánh giá của riêng nữ HLV với dàn thí sinh

Suboi cũng đã tiết lộ về chiến thuật của mình: "Đề tài của team Suboi sẽ khác hơn mọi người chút xíu. Bình thường mọi người sẽ chọn đề tài lớn hoặc rộng, còn Suboi thì sẽ đi vào những gì rất là chi tiết, đôi khi nhỏ nhặt nhưng khi nói đến thì có những góc là những thứ người ta chưa nhìn thấy…"

Suboi chia sẻ về chủ đề cô lựa chọn trong tập 9

Có vẻ như chủ đề "mua hàng fake" của Karik vẫn sẽ không có cửa với chủ đề mà Suboi đưa ra trong tập 9. Tập 9 vòng Đối đầu "Rap Việt" sẽ đến với khán giả lúc 20h thứ Bảy - 26/9 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ