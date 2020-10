Rap Việt: Cuộc chiến của những "quái thú" team Binz, tái hiện thành công lịch sử hào hùng qua rap

9 thí sinh của team Binz gồm có: 16 TYPH, Hành Or, Gonzo, Ricky Star, R.Tee, Thành Draw, Lill.Cell, Lee Boo, Mac Junior đã cống hiến cho khán giả những sân khấu cực kỳ mãn nhãn trong " Rap Việt " tập 10 diễn ra vào tối thứ 7 (3/10) vừa qua. Với chủ đề khó nhằn "Đêm nhạc retro", Binz đã thực sự thử thách dàn thí sinh của mình lên tới cực điểm và từ đây những tinh hoa đã hé lộ.

Thành Draw đối đầu cùng Gonzo

Mở màn tập 10 là màn đối đầu của hai chàng trai xứ Bắc Gonzo và Thành Draw. Trên nền nhạc lấy cảm hứng từ ca khúc "Cát bụi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, RPT Gonzo và Thành Draw đã chứng minh họ là hai đối thủ đáng gờm khi thành công kể chuyện đời qua rap. Phần thi của cả hai khiến nhiều người phải suy ngẫm khi nói lên những tâm tình của người trẻ đối diện với dòng thời gian nghiệt ngã, về những hoài bão của bản thân. Tuy nhiên sự cân tài cân sức giữa Thành Draw và Gonzo cũng đã khiến 2 giám khảo tranh cãi một hồi và không thể phân thắng bại. Dù đây không phải chủ đề sở trường của Thành Draw và Gonzo bước vào phần thi với tâm thế tự tin hơn nhưng sự thay đổi để thích nghi cực tuyệt vời của Thành đã giúp anh chiếm được cảm tình của HLV Binz và đi tiếp vào vòng 3.

Cuộc đấu giữa fan boy và idol

Cuộc đấu giữa "fan boy" LeeBoo và "idol" 16Typh trên nền ca khúc "Gặp Nhau Làm Ngơ" của nghệ sĩ Trần Thiện Thanh đã cho thấy đẳng cấp khác biệt của Rap Love. Với đề bài tái sinh những ca khúc của thập niên trước do HLV Binz đưa ra, hai thí sinh đã phối một bản rap có tên "Gặp Nhau Là SKRRTT" cực trendy. Về tiết mục này, rõ ràng 16 Typh "át vía" LeeBoo bởi lợi thế đến từ những kinh nghiệm chinh chiến và tài năng đã được công nhận. Tuy nhiên, có thể vì áp lực tâm lý thi đấu nên 16 Typh bị Karik và Rhymastic đánh giá rằng thần thái vụng về so với Leeboo. Ngay lập tức, HLV Binz đã lên tiếng thanh minh giúp học trò cưng rằng: "Cá nhân anh thấy em làm rất tốt trong tiết mục này. Khi tôi làm việc chung với Typh và LeeBoo trong studio, Typh luôn là người cầm ngọn đuốc chạy trước". Kết quả cũng đã rõ, LeeBoo nói lời tạm biệt sàn đấu Rap Việt và 16 Typh là người chiến thắng.

Màn trình diễn được trông đợi nhất của team Binz

Một trong những tiết mục được nhiều người chờ đợi nhất chính là màn đối đầu "căng đét" đến từ 2 thí sinh R.Tee và Ricky Star. Với chủ đề đưa ra xuất phát từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, không nằm ngoài dự đoán, cả Ricky Star và R.Tee đã làm nên một phần thi "cháy" hết mình. Trở lại với màn trình diễn của hai thí sinh, nếu như R.Tee được đánh giá cao thì Ricky Star lại gây tiếc nuối khi sử dụng lại flow ở vòng 1 và chưa tạo được nhiều đột phá. Kết quả cuối cùng, 2 phiếu bình chọn của giám khảo đều dành cho R.Tee để bước tiếp vào vòng trong. May mắn rằng, chiếc nón quyền lực cuối cùng từ Karik đã được tung ra để cứu Ricky Star về với đội của mình.

Bộ ba đau đầu vì "Lương"

Phần thi bộ ba đại chiến của tuần này có sự góp mặt của 3 thí sinh: Hành Or - Mac Junior - Lil.Cell. Đây đều là những "ngựa chiến" mạnh của team Binz thế nên việc loại bất kì ai trong 3 chàng trai cũng đều khiến khán giả tiếc nuối. Với thử thách phải làm mới ca khúc ca khúc bolero "Trả Nợ Tình Xa" xoay quanh chủ đề "Lương", bộ ba thấy rõ được sức ép nhưng vẫn không hề nao núng và đã thành công phối với chất rap cực "gắt" khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Rhymastic bày tỏ anh thích flow của Mac Junior trong khi JustaTee bày tỏ ấn tượng sâu sắc với Hành Or. Tuy nhiên, có vẻ ai cũng đồng ý Lil.Cell chưa thực sự toả sáng trên sân khấu bằng 2 người bạn. Tiếp tục là cuộc tranh luận gay gắt giữa HLV và BGK để cuối cùng, Hành Or là người đi tiếp trong khi Lil.Cell và Mac Junior tiến vào vòng Giải cứu.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ