Rap Việt: Dàn thí sinh và HLV có buổi party tập thể thác loạn, riêng JustaTee ăn không màng thế sự

Vào chiều hôm nay 5/10, giám khảo Rhymastic bất ngờ chia sẻ đoạn clip và dòng trạng thái về suy nghĩ của anh dành cho các thí sinh. Cụ thể nam rapper/ ca sĩ tâm sự:

"Được chứng kiến các em trưởng thành và tỏa sáng từ vòng quay xe đến vòng chung kết là một vinh dự của anh.

Không còn điều gì có thể ngăn cản Rap Việt thống lĩnh tương lai được nữa. Chúc các em mãi thăng hoa thế này nhé ! Các em luôn có anh sẵn sàng sát cánh bên cạnh, và các e hiểu điều đó mà phải không ?

Lần đầu chứng kiến a Khoa Phạm say ướt người =)) #rapviet2020"





Rhymastic đăng tải clip về bữa tiệc của ekip Rap Việt

Cùng những dòng tâm sự là đoạn clip dài 1 phút 26 giây ghi lại khoảnh khắc cả ekip quẩy tới bến, đứng cả lên ghế, lên bàn để nhảy nhót, hét hò. Màn ghép nhạc "bay lắc" của chúa hề, danh ca tấu hài Rhymastic khiến khán giả không thể nhịn cười. Cũng bởi bữa tiệc quá vui vẻ, thác loạn mà vị giám khảo hài hước còn không quên "bơm đểu" HLV Karik, hé lộ nam rapper "Người lạ ơi" say "ướt người".

Trong đoạn clip được quay lại có thể nhìn thấy rõ HLV Karik là người "sung" nhất khi đứng cả lên ghế để "quẩy" cùng dàn học trò. Thế nhưng trong một diễn biến khác, giữa lúc ai cũng đang nhiệt tình ăn uống và "quẩy" theo nhạc thì ở đâu đó JustaTee đang vừa cười vừa... ăn. Phù thủy âm nhạc Touliver cũng âm thầm đứng nhìn từ xa chứng kiến màn quẩy "banh nóc".

Cũng trên trang cá nhân, đích thân JustaTee chia sẻ đoạn clip nhìn thấy rõ bản thân "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", chỉ tập trung ăn là giỏi. Nam giám khảo Rap Việt cũng dí dỏm chả kém Rhymastic khi chia sẻ: "Mấy ai định nghĩa được 2 chữ bình yên".

JustaTee mê ăn hơi mê "quẩy"

Bỏ lại sau lưng tất cả những thị phi, chỉ trích, tin đồn, không thể phủ nhận ekip " Rap Việt " đã có quãng thời gian thành công ngoài sức tưởng tượng. Bữa tiện này là một phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày làm việc không biết mệt mỏi của cả thí sinh, huấn luyện viên, giám khảo và nhân viên hậu kì.

Vào thứ 7 tuần tới ngày 10/10, các thí sinh sẽ tiếp tục bước tiếp vào vòng 3 đầy cam go và hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả nhiều khoảnh khắc bùng nổ hơn nữa.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ