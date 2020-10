Rap Việt: Dế Choắt xứng danh "Quái vật miền Tây", nhả vần đỉnh cao ẵm vé đi thẳng vào Chung kết

Vào tối ngày 10/10, vòng Bứt Phá tập 11 chương trình " Rap Việt " đã chính thức mở màn với sự xuất hiện của 4 thí sinh đầy thực lực: Đạt Dope, Hydra, 16 Typh, Dế Choắt. Trong số 4 thí sinh thì Dế Choắt được xem như một trong những nhân tố "khó xơi" nhất và nam rapper đến từ miền Tây đã chứng minh sự thực quae đúng là như vậy.

Át chủ bài team Wowy đã đem tới kho sân khẩu "Rap Việt" một bài rap phỏng theo Cách làm thơ lục bát đậm chất dân gian. Với bản rap "Phiêu Lưu Ký" trên chủ đề những câu trending, Dế Choắt ngay lập tức lôi cuốn người nghe ngay từ những câu rap đầu tiên.

Dế Choắt "Phiêu lưu ký" đã chinh phục hoàn toàn trường quay "Rap Việt"

Không giống như những đối thủ lựa chọn phong cách trẻ trung có phần hài hước dễ gây thiện cảm, Dế Choắt đã thử thách chính bản thân mình với một chút âm hưởng dân gian và cách nhả vần thông minh khiến dàn HLV và giám khảo cũng phải thán phục.

Như giám khảo Rhymastic chia sẻ: "Ở vòng này chất giọng của em toả sáng một cách rực rỡ. Khi giọng của em cất lên trong một bài nhạc mà 80% là tính từ, động từ thì cách nhấn nhá những từ đó lại đạt hiệu quả cao nhất. Anh cũng rất thích cách sử dụng ý từ trong bài của em ở đoạn hook như 'Thôi đi bôn ba. Thôi đi thăng trầm. Ta như lên năm lên ba, lên ông lên cha trong đêm trăng rằm'. Cách chơi vần thật sự quá xuất sắc".

Sân khẩu cực cháy của Dế Choắt

Dế Choắt không chỉ rap đơn thuần mà như đang kể một câu chuyện dân gian qua những tứ thơ mang đầy vần điệu hiện đại. "Quái vật miền Tây" Dế Choắt chính là hiện thân xuất sắc nhất của chủ đề "Kim - Cổ kết hợp" như hai giám khảo Rhymastic và JustaTee địn hướng ngay từ đầu.

Sau khi kết thúc 4 màn trình diễn của các thí sinh, 2 giám khảo và 4 vị HLV sẽ đưa ra sự lựa chọn riêng của mình để quyết định thí sinh bước tiếp vào vòng trong. Với luật không được chọn thí sinh của team mình, các HLV bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 3 thí sinh của team còn lại.

Dế Choắt mang đầy đủ yếu tố của một nhà vô địch

Trong các thí sinh Đạt Dope, Dế Choắt, Hydra và 16 Typh, đã có 2 thí sinh được lựa chọn - 1 người được 2 phiếu và 1 người được 4 phiếu. Kết quả cuối cùng, chiến binh duy nhất tiến thẳng vào đêm Chung kết không ai khác chính là Dế Choắt đến từ team HLV Wowy. Đồng nghĩa với việc, Đạt Dope, Hydra và 16 Typh sẽ phải dừng chân tại "Rap Việt".

Tuy khán giả vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh lựa chọn của ban giám khảo vì thí sinh nào cũng xuất sắc theo một cách rất riêng nhưng không thể phủ nhận Dế Choắt có một chất riêng mà không ai có thể sao chép kết hợp cùng tài năng rap thiên bẩm.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ