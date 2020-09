Rap Việt: Đội Binz và Suboi liệu có thiệt thòi khi các HLV đã phung phí 3/4 mũ vàng sau 2 tập đầu?

Hiện hành trình " Rap Việt " đã bước vào tập 9 và vòng đối đầu căng thẳng đã trải qua 2 tập thi cam go. Bên cạnh việc HLV và ban giám khảo có sự xem xét bàn bạc kĩ lưỡng thì đôi khi việc chỉ lựa chọn một thí sinh trong một màn trình diễn mà cả hai đều xuất sắc khá khó khăn. Từ đó có sự xuất hiện của chiếc nón vàng quyền lực.

Chiếc nón vàng đầu tiên của vòng đối đầu

"Nón vàng" giữ quyền năng khá đặc biệt trong " Rap Việt" : không những giúp các vị HLV giành được thí sinh mà mình yêu thích trong vòng Chinh phục mà còn là "chiếc phao" mà HLV dùng để cứu các nhân tài không bị loại khỏi chương trình ngay tại vòng Đối đầu. Vậy nhưng với số lượng có hạn 1 chiếc/ 1 HLV thì việc sử dụng chiếc nón quyền lực này như thế nào cũng khiến dàn HLV phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng.

Chiếc nón vàng thứ 2 của Binz

Suboi và Binz còn khá nhiều học trò tiềm năng nhưng chỉ còn lại chiếc nón vàng duy nhất của Karik. Điều này đồng nghĩa với việc 1 trong 2 đội sẽ chấp nhận cảnh không có thí sinh nào được cứu vào vòng trong. Thế nhưng chỉ mới trải qua 2 vòng đối đầu từ đội HLV Wowy và HLV Karik, có đến 3 nón vàng đã được sử dụng. Tuy rằng cả ba thí sinh được cứu cho tới thời điểm hiện tại là R.I.C, Yuno Bignoi, Tez đều rất tài năng nhưng khán giả không khỏi chạnh lòng nghĩ tới 2 đội của HLV Binz và Suboi

Chiếc nón vàng thứ 3 đầy cảm xúc Chiếc nón vàng thứ 3 đầy cảm xúc

Hai HLV Karik và Wowy có xu hướng ghép những cặp thí sinh tài năng tương xứng cùng nhau tạo ra những trận đấu rap nảy lửa nhưng chiến lược này lại vô tình khiến các HLV "tốn" nón vàng hơn. Bởi nếu loại một trong hai thì đều rất tiếc nuối.

Những hình ảnh cực hot của tập 9

Hiện những hình ảnh mới nhất về tập 9 "Rap Việt" của team Suboi đã được hé lộ. Chính Suboi cũng đã lên tiếng và khẳng định "team Suboi hơi bị chiến" khiến khán giả "đứng ngồi không yên", mong ngóng những màn trình diễn thật cháy. Tập 9 "Rap Việt" sẽ được phát sóng vào ngày 26/9 tới.

