Rap Việt: GDucky chàng trai bí ẩn cover hit Đôi mắt gây sốt và bảng thành tích lên xuống không tưởng

Teaser tập 6 "Rap Việt" đã gây sốt với màn cover hit "Đôi mắt" của một chàng trai bí ẩn khiến khán giả yêu chương trình không khỏi than trời vì quá tò mò. Chân dung người bí ẩn thể hiện ca khúc đã được tiết lộ chính là nam rapper 21 tuổi GDucky.

GDucky là nhân tố gây sốt của Rap Việt tập 6.

Với tài viết lyric, cách gieo vần 2, vần 3 lắt léo ấn tượng cùng khả năng rap melody khiến JustaTee phải "sởn da gà", GDucky trở thành một trong những nhân tố sáng giá trong " Rap Việt" . Sau màn trình diễn thành công được giám khảo khen hết lời này, GDucky chính thức đầu quân cho đội huấn luyện viên Karik, sẵn sàng chiến hết mình trong những vòng thi tiếp theo.

Vẫn như thường lệ, bất kỳ cái tên nào "hot" cũng trở thành mục tiêu tìm kiếm của cộng đồng mạng và loạt thông tin cực chi tiết về chàng trai tài năng này đã được netizen bóc "không trượt phát nào".

GDucky tên thật là Đặng Mai Việt Hoàng, sinh ngày 18/9/1998 tại Hà Nội. Anh là thành viên của 151 Team và từng học THPT Chuyên Nguyễn Huệ hiện đang là sinh viên Học Viện Ngân Hàng.

Chân dung chàng rapper tài năng.

GDucky bắt đầu theo đuổi tình yêu với rap cách đây 2 năm. Cũng như rất nhiều anh em trong cộng đồng Underground, khi theo đuổi con đường nghệ thuật với thể loại nhạc bụi bặm gai góc này, GDucky gặp không ít khó khăn để nhận được sự ủng hộ đến từ phía gia đình. Với một gia đình có bố làm trong quân đội, mẹ làm luật sư, thì việc GDucky theo đuổi con đường lạ lẫm này càng khó chấp nhận hơn. Theo như GDucky chia sẻ thì việc ước mơ trở thành rapper của mình đã đi lệch 180 độ so với những định hướng mà bố mẹ vạch sẵn cho cậu con trai. Tại hậu trường Rap Việt, GDucky chân thành chia sẻ: "Mình nhớ thời điểm tồi tệ nhất với mình, một lần mình có một chuyến đi rất xa để tham gia đấu và mình thất bại chỉ sau 1 trận duy nhất. Mình trở về nhà và thông báo kết quả với bố mẹ, thì bố mẹ đã đặt câu hỏi: Liệu con có thật sự có có khả năng không hay chỉ là cái ham vui nhất thời, muốn thể hiện bản thân?".

GDucky sánh vai cùng bố mẹ tham gia Rap Việt.

Thất bại mà GDucky nhắc tới chính là sự kiện anh bạn từng bị loại không thương tiếc ngay từ vòng loại của " Beck'Stage Battle Rap 2019" - giải đấu chất lượng và lớn nhất năm 2019 để tìm kiếm các rapper tài năng. Từng là quán quân một cuộc thi freestyle, GDucky bước vào cuộc chiến này với sự tự tin rất cao nhưng đổi lại thất bại cay đắng khiến anh chàng trăn trở một thời gian dài.

Những khán giả biết tới GDucky từ những ngày đầu đều thấy rất tiếc nuối cho thất bại năm nào của anh chàng.

Chính những áp lực, trăn trở cùng tình yêu rap cháy bỏng , GDucky dần dần xác định và vạch rõ điều gì cần làm và đều không ngừng luyện tập mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi, thậm chí lúc rửa bát, nấu cơm, phơi quần áo cũng vẫn chơi đùa cùng con chữ. Với sự chăm chỉ, nỗ lực đó, GDucky dần dần nâng cao kiến thức, kỹ năng trong rap. Đáng chú ý, anh chàng từng một mình "cân đẹp" 7 round rap battle liên tục trong một cuộc thi để giành chiến thắng, nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng và khẳng định bản thân là một "quái vật" trong giới rap.

Team Karik là bến đỗ của GDucky trong Rap Việt.

Thành tích trong "Rap Việt" không phải là sự may mắn mà là kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ. Hãy cùng chờ đợi những phần trình diễn bùng nổ sắp tới của GDucky để xem liệu ngôi vị cao nhất của "Rap Việt" có mỉm cười với anh chàng?



Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ