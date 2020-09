Rap Việt: HLV Karik đau đầu trước kèo đấu ba cân tài cân sức và kết quả sốc ngoài sức tưởng tượng

bản rap M.A.Y dựa trên bài nhạc gốc " Em Ơi Cứ Vui" đình đám một thời của giám đốc âm nhạc Touliver , cả ba thí sinh đã ngay lập tức nhún nhảy theo điệu nhạc cực sôi động đồng thời phải suy nghĩ về hướng phát triển phần thi của mình. Như trailer "nhá hàng" đã hé lộ, màn đối đầu được mong chờ nhất tập 8 " Rap Việt " là bộ ba thí sinh nặng ký MCK - Yuno Bigboi - Duy Andy. Trên nềEm Ơi Cứ Vui" đình đám một thời của giám đốc âm nhạc Touliver

Bộ ba Duy Andy - yuno Bigboi - MCK bước vào vòng đấu loại cân tài cân sức

Yuno Bigboi được 2 đối thủ nhận định là có kinh nghiệm "chinh chiến" với thể loại club banger (nhạc sôi động) nhưng chàng ú nu vẫn rất khiêm tốn và thận trọng. Theo như HLV Karik chia sẻ, anh muốn hướng 3 thí sinh "cưng" tới một hình ảnh "hư hỏng hơn nhưng vẫn đáng yêu".

Không phụ lòng mong đợi của HLV Karik và khán giả, bộ ba đã mang lại màn dự thi quá tuyệt vời từ phần mở bài đến kết bài. Nếu MCK lên sân khấu với màn thả beat cực ngông thì Duy Andy lại chọn một hướng đi tình hơn. Chàng bé bự Yuno chỉ bằng một câu đu trend "Tôi chiều các em quá nên các em hư phải không" đã khiến cả trường quay như vỡ òa.

Sân khấu đậm chất nhiệt đới như muốn vỡ tung vì sức nóng của màn trình diễn

Màn phối hợp quá ăn ý và đồng đều của MCK, Duy Andy và Yuno Bigboi đã khiến giám khảo cũng như các vị HLV vô cùng đau đầu khi phải đưa ra câu trả lời ai là người xứng đáng bước vào vòng tiếp theo.

Nếu như HLV Binz bị phong thái ngang tàng của MCK hớp hồn thì Wowy lại gọi tên Yuno Bigboi, còn Suboi rẽ hướng chọn Duy Andy. Về phía 2 giám khảo, vì JustaTee chọn MCK còn Rhymastic chọn Duy Andy. Trước màn "chia năm sẻ bảy" trong nội bộ HLV và giám khảo này, quyết định cuối cùng vô cùng khó khăn đành phải nhường lại cho HLV Karik.

Ba thí sinh đều đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn của mình nhưng MCK là người được HLV Karik lựa chọn

Và rồi sau nhiều sự xem xét kỹ lưỡng, Karik đã gọi tên MCK là người thắng cuộc trong màn "khẩu chiến" cực căng của buổi tối thứ 7 vừa qua. Thế nhưng HLV đã có một màn giải cứu ngoạn mục khi tung mũ vàng quyền lực để đưa anh chàng Yuno Bigboi về đầu quân cho "đội mê màu hường" của mình.

Yuno Bigboi "lật kèo" nhờ mũ vàng, đầu quân cho đội HLV Binz

Đáng tiếc thay Duy Andy là thí sinh thiếu may mắn trong màn đối đầu lần này và ngậm ngùi bước vào vòng giải cứu cùng 2 thí sinh bị loại khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ