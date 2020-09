Rap Việt: HLV Wowy tố phù thủy âm nhạc Touliver làm nhạc quá hay dẫn tới "bị lừa" phải đạp chân ga

Touliver đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của Rap Việt.

Điển hình là màn trình diễn của thí sinh Ricky Star là người được "hưởng lợi" nhiều nhất từ phép thuật của vị giám đốc âm nhạc. Việc tiết mục "Bắc kim thang" của Ricky được các vị huấn luyện viên đạp nút ngay từ những giây đầu tiên từng dấy lên nghi ngờ trong khán gải về việc "dàn xếp kết quả" hay "làm lố". Nhưng thực chất điều này xảy ra phần nhiều là do nhạc mở đầu do Touliver tự tay phù phép quá cuốn hút. Chính vợ của Touliver là Tóc Tiên cũng đã phải thốt lên lời khen ngợi khi được là người đầu tiên thưởng thức và chia sẻ cô còn tưởng gia điệu nghe vui vui nhưng không ngờ lên sân khấu lại khiến người nghe rùng mình như vậy.

Màn trình diễn của Ricky Star được "hưởng lợi" nhiều từ tài năng của Touliver.

Ngồi trên ghế nóng Rap Việt, Wowy cho biết Touliver làm nhạc hay, thuyết phục. Nhưng các huấn luyện viên cũng sẽ cân bằng để thể hiện vai trò. Mỗi đội sẽ có màu sắc âm nhạc riêng, và mỗi thí sinh trong đội sẽ được các huấn luyện viên tư vấn, giúp đỡ để có những màn biểu diễn khác biệt trong vòng đối đầu.

Hiện chương trình đã đi qua vòng loại đầu tiên một cách thành công, các huấn luyện viên cũng đã "chốt đơn" đủ đội hình trong mơ cho riêng mình và sẵn sàng đưa dàn "gà cưng" vào những vòng tiếp theo đầy căng thẳng. Những diễn biến mới nhất về chương trình "Rap Việt" sẽ được công bố vào Thứ Bảy ngày 12/9 tới đây.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ