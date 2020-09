Rap Việt: JBee7 hóa Naruto làng lá, lội ngược dòng cực đỉnh ngay phút chót khiến HLV Wowy phát cuồng

Tập 7 "Rap Việt" đánh dấu sự mở màn cho trận chiến sống còn của vòng Đối đầu mà team Wowy là đội đầu tiên "lên thớt". 8 thí sinh tương ứng với 4 cặp đấu của team Wowy đã có những màn trình diễn ấn tượng và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Các màn trình diễn lần lượt là Dế Choắt vs B:OKEH, R.I.C và F, Lăng LD vs JBee7 và Tony D vs VVsix.

Nếu những "anh cả" dày dặn kinh nghiệm như Lăng LD, Dế Choắt vẫn thành công chinh phục khán giả với phong độ không đổi thì em út JBee7 lại khiến khán giả ngạc nhiên bởi sự tiến bộ vượt bậc. Nhưng dù phong độ có khởi sắc tới cỡ nào thì màn ghép đôi cực oái ăm mà HLV Wowy dành riêng cho JBee7 vẫn khiến dàn huấn luyện viên và giám khảo không khỏi ngạc nhiên cực độ.

JBee7 rơi vào thế khó khi phải đối đầu với Lăng LD

Đối thủ của anh chàng newbie trong vòng thi Đối đầu không ai khác chính là át chủ bài của team Wowy Lăng LD. Trước ý đồ sâu xa khó hiểu của "lão đại", Karik đã mạnh dạn nói rằng: "Sự kết hợp này khập khiễng quá". Thế nhưng Wowy kiên quyết khẳng định rằng đây chính là cơ hội cọ xát mà JBee7 cần để tiến bộ hơn và quả đúng là như vậy. Anh chàng đã chính phục hoàn toàn 2 vị giám khảo và dàn huấn luyện viên với ngoại hình cực nổi bật là mái tóc vàng choé loé chất chơi cùng băng đô và áo phao vest xanh không khác gì cosplay nhân vật hoạt hình Naruto.

JBee7 như 1 anh chàng cosplay Naruto chính hiệu

Tuy JBee7 đã bộc lộ rất tốt tài năng và sự nỗ lực không ngừng cải thiện bản thân nhưng trước một Lăng LD quá "lệch trình", chàng Naruto vẫn đành ngậm ngùi bước vào vòng Giải cứu để thi đấu tranh một suất quay lại cùng hai thí sinh VVsix và B:OKEH.

Chủ đề của vòng Giải cứu được Wowy đưa ra là "cảm ơn" và 3 thí sinh sẽ có thời gian nghe 2 bản beat rồi tự lên lời rap ngay trên sân khấu và trình diễn. Với bản rap "Respect for Underground", JBee7 đã chinh phục hoàn toàn 3 vị HLV Binz, Karik, Suboi và nhận về nhiều lời khen có cánh. Trước quyết định nan giải cứu một thí sinh trong nhóm 3 nguy hiểm, HLV Wowy đã "xuất khẩu thành lời rap" để thể hiện sự trân trọng tất cả các thí sinh và rồi quyết định cứu JBee7.

JBee7 giành chiến tahwsng thuyết phục trước VVsix và B:OKEH

Lão đại còn cuồng thí sinh Naruto nhà mình tới mức quyết định set avatar Facebook nguyên hình ảnh JBee7 cả tuần cho tới khi tập tiếp theo phát sóng. Vậy là tập 7 đã kết thúc và team HLV Wowy đã ghi nhận 6 cái tên xuất sắc bước tiếp là Dế Choắt, Lăng LD, R.I.C, F, Tony D và JBee7.

HLV Wowy cuồng thí sinh tới mức thay luôn ảnh đại diện

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ