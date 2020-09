Rap Việt: Khán giả bất bình lên án MC Trấn Thành thiên vị Tlinh Tage, "bơ đẹp" loạt thí sinh còn lại

MC Trấn Thành là một nhân tố gây tranh cãi trong chương trình " Rap Việt " từ những tập đầu tiên. Khán giả cho rằng vị MC quốc dân này chưa có đủ kiến thức về Rap/Hiphop để có thể dẫn dắt một một chương trình mang tính chất đặc thù như vậy.

Tuy nhiên sau khoảng vài tập đầu tiên, Trấn Thành đã phần nào chứng minh được năng lực của bản thân với nhiều màn đối thoại dí dỏm, không thể phủ nhận đã giúp chương trình "Rap Việt" trở nên thú vị hơn vài phần. Vậy nhưng sau tập 9, Trấn Thành lại tiếp tục "mất điểm" trong lòng khán giả khi chỉ tập trung giao lưu với những thí sinh mạnh của đội HLV Suboi mà quên mất các thí sinh còn lại.

Trấn Thành vấp phải nhiều chỉ trích sau tập 9 "Rap Việt"

Cụ thể, sau tiết mục của bộ ba Tlinh - AK49 - Hà Quốc Hoàng, hai thí sinh nam hoàn toàn bị MC Trấn Thành "bơ đẹp" còn thành viên nữ duy nhất trong đội lại nhận được nhiều lời khen ngợi ngay từ giây phút đầu tiên kết thúc trận đấu. Thậm chí, "MC quốc dân" còn ưu ái mang cả lời bản Rap trong phân đoạn dự thi của Tlinh ra để phân tích cho tất cả mọi người: "Hồi nãy hai bạn nam thì nhịp nhanh quá nên nhiều khi tôi nghe có chữ được chữ không, nhưng mà riêng Linh thì Linh làm rất là rõ nên tôi có câu này khá ấn tượng…".

Tlinh rõ ràng được chú ý hơn cả so với 2 thí sinh nam còn lại

Sự việc bắt đầu từ sự chênh lệch trong phân chia line rap mà chính HLV Karik cũng nhận ra. Karik nói rằng: "Đây là một bài phối lại khá hay nhưng Karik cảm thấy hơi thiên vị về phía Tlinh, quá nhiều điểm cho bạn… Karik không biết là do ý của Tlinh hay là ý của Suboi mặc dù phải nói có Tlinh thì bài hát này mới hài hoà được". Dù Suboi và Rhymastic đã giải thích rằng đây là vấn đề thuộc về kỹ năng của từng thí sinh, song khán giả cho rằng ngay từ beat nhạc cho đến màu sắc, chủ đề vốn dĩ đã nghiêng lợi thế về phía Tlinh. Nhưng Trấn Thành đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ và bao biện.

AK49 và Hà Quốc Hoàng chỉ biết đứng ngượng ngập trên sân khấu mà không thể phản ứng gì khiến khán giả càng thêm phẫn nộ vì hành động "thiên vị" thí sinh nổi bật rõ ràng tới vậy.

Gừng bị "bỏ quên" trên sân khấu

Tương tự, trong tiết mục kết màn đến từ Tage - Gừng, có vẻ như thí sinh 17 tuổi - Gừng hoàn toàn bị "bỏ quên" trong phần giao lưu cùng MC. Ngay từ khi bước ra sân khấu, MC Trấn Thành đã bắt tay và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Tage, kèm theo đó là màn tương tác thổi nến hài hước ngay trên sân khấu màn quên mất còn một thí sinh là Gừng đứng ngay cạnh. Ngay sau đó, Trấn Thành tiếp tục chuyển sang chủ đề về màn giao lưu cùng bố của Tage ở những tập đầu.

Bình luận của cộng đồng mạng

Hành động này của MC Trấn Thành còn vô tình khiến khán giả nảy sinh "ác cảm" với những thí sinh nổi bật vì họ cho rằng vì họ mà những thí sinh khác không có cơ hội thể hiện bản thân. Tuy nhiên cũng có nhiều cư dân mạng lên tiếng bảo vệ Trấn Thành và cho rằng có thể là do chương trình cắt ghép nên dẫn tới sự cố đáng tiếc này.

Bình luận của cư dân mạng

Hiện cả Trấn Thành và ekip đều chưa lên tiếng về lùm xùm lần này.

