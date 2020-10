Rap Việt: Khán giả có thể trông đợi điều gì tại vòng Bứt Phá với thể lệ hoàn toàn mới và khốc liệt?

Chương trình " Rap Việt " đã đi được nửa chặng đường. 2 vòng thi Chinh phục, Đối đầu vừa qua đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và sắp bước đến chặng thứ 3 mang tên Bứt phá. Mỗi khi đến với một giai đoạn mới, luật thi đấu mới luôn là điều khán giả quan tâm nhất. Trong đoạn teaser vừa được "nhá hàng" cho vòng Bứt Phá, có thể thấy mọi thứ đã thực sự thay đổi.

Poster vòng Bứt Phá

Chương trình "Rap Việt" được mua bản quyền từ chương trình "The Rapper" Thái Lan và sau 2 vòng khán giả có thể thấy chương trình bản Việt không có chỉnh sửa nhiều so với bản gốc. Vậy nên theo dự đoán có thể vòng 3 Bứt Phá cũng sẽ có mô típ giống chương trình "The Rapper". Đối chiếu với thứ tự các vòng thi, vòng Bứt phá trong bản gốc The Rapper có tên Play Off. Tại vòng thi này, bốn huấn luyện viên sẽ đối đầu trực tiếp bằng cách cử thí sinh trong đội ra thi battle rap.

Kết thúc vòng Battle (vòng Đối đầu trong bản Việt), mỗi huấn luyện viên có 6 thí sinh trong đội. Tổng số 24 thí sinh của bốn đội sẽ được chia thành 6 bảng đấu A, B,C, D, E và F, mỗi bảng có 4 thí sinh thuộc 4 đội khác nhau.

Mô típ phỏng theo chương trình The Rapper Thái Lan

Danh tính thí sinh mỗi bảng cũng được giữ kín và chỉ công bố khi bắt đầu ghi hình. Khi bắt đầu các vòng thi Play Off, bốn huấn luyện viên sẽ đồng loạt ngửa thẻ bài in hình thí sinh để công bố rapper được chọn thi đấu. Theo format của Thái, mỗi tập là một bảng đấu, tổng cộng 6 tập để hoàn thành vòng Play Off.

Khi cả bốn thí sinh hoàn thành tiết mục trong bảng đấu, huấn luyện viên sẽ chọn ra một người duy nhất có quyền bước vào vòng chung kết. Ngoài ra, các huấn luyện viên không được phép tự bình chọn cho thí sinh đội mình.

16Typh xuất hiện ngay đầu teaser

Trong tiêu đề của teaser tập 11 "Rap Việt", ekip cũng đã hé lộ về thể lệ "đấu 4 loại 3 chọn 1" nên có thể thấy dự đoán về việc chương trình bản Việt sẽ giống bản Thái là hoàn toàn có cơ sở. Mở đầu đoạn teaser là lời khen mà giám khảo dành cho 16Typh nhưng thí sinh Thành Draw mới là người xuất hiện nhiều nhất trong video này. Có thể thấy anh chàng sẽ là một trong những nhân tố nổi bật của tập 11.

Nhưng Thành Draw mới là nhân tố chiếm sóng

Bên cạnh đó cái tên Dế Choắt cũng được nhắc đến với tư cách là thí sinh sẽ đối đầu với loạt "quái vật" tài năng của đội Binz, Karik. Không sai khi nói rằng Dế Choắt là thí sinh duy trì phong độ tốt nhất kể từ những tập đầu tiên tới bây giờ.

Dế Choắt giữ vững phong độ

Đại diện cho team Karik - Hydra - tiếp tục hóa người kể chuyện nhưng không phải chuyện về người cha mà là một bộ phim TVB. Câu nói gây khó hiểu này của Karik dần có lí do của nó khi Hydra xuất hiện với ngoại hình y chang Dương Quá năm nào khiến khán giả không khỏi sốc nặng.

Tập 11 "Rap Việt" sẽ phát sóng vào thứ 7 ngày 10/10 tới đây.

Hydra hóa Dương Quá

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ