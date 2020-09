Rap Việt: Khoảnh khắc hớ hênh của dàn thí sinh trên MXH vô tình hé lộ nhân tố đi tiếp của team Binz

Chương trình " Rap Việt " đang đi tới tập cuối cùng của vòng 2 Đối đầu. Team Binz sẽ là đội "chốt hạ" và danh sách những thí sinh được bước tiếp vào vòng 3 sẽ chính thức đầy đủ. Hiện những nhân tố được đi tiếp trong team HLV Binz vẫn đang là một ẩn số nhưng nhờ bài đăng trên mạng xã hội mới đây của các thí sinh mà đã vô tình để lộ kết quả.

Cụ thể là mới đây, dàn thí sinh được bước tiếp vòng 3 đã có màn thay đổi ngoại hình đáng chú ý. Khán giả cho rằng đây là sự "lột xác", đổi mới cho những vòng đấu sau thêm phần thu hút. Những thí sinh được tân trang, thay đổi màu tóc gồm có Tage, Tlinh, Duy Andy, Hydra, AK49, Tez hay Gill. Họ đều là những thí sinh đã thành công vượt qua vòng Đối đầu và đang chuẩn bị cho những thử thách mới.

Thành Draw bất ngờ xuất hiện trong dàn thí sinh thay đổi ngoại hình cho vòng 3

Bất ngờ thay giữa dàn thí sinh này lại có Thành Draw - một nhân tố của team Binz với màn trình diễn còn chưa lên sóng. Việc thí sinh này lại lọt vào danh sách thay đổi ngoại hình cho vòng 3 khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Phải chăng các thí sinh đã vô tình hớ hênh để lộ rằng Thành Draw là một trong những người chiến thắng ở trận đấu vào thứ bảy tới?

Đây vẫn chỉ là một trong những phỏng đoán của CĐM và hiện danh sách ghép cặp mà khán giả "tình nghi" cũng đã được chia sẻ khắp mạng xã hội. Dù kết quả ra sao thì những hình ảnh về sự thay đổi diện mạo của các thí sinh cũng khiến khán giả vô cùng thích thú.

Dàn thí sinh Rap Việt trong diện mạo mới

Tlinh vẫn "chất nghê" với mái tóc xanh dương nổi bật. Đáng chú ý nhất là Tage với mái tóc màu cam rực rỡ đến chói mắt. Tez cũng không kém cạnh khi khoe vẻ cool ngầu cùng mái tóc đỏ cá tính. Duy Andy cũng lựa chọn màu tóc đỏ nhưng có chút lạ mắt hơn với một phẩy light xanh rêu. Anh chàng GDucky thì nhẹ nhàng với mái tóc xám lạnh lùng. AK49 chơi trội với màu neon, Gill chọn tóc bạc h kim và Hydra nổi bật với mái tóc vàng, rũ bỏ hình ảnh thư sinh hiền lành. Riêng MCK vẫn lựa chọn tóc đen như thường chứ không hề nhuộm hay tạo kiểu

Dàn thí sinh đã lưu lại khoảnh khắc cùng diện mạo mới qua bức hình tập thể nhưng lúc này thí sinh Thành Draw lại "biến mất" không dấu vết. Kết quả liệu Thành Draw có thực sự là nhân tố được đi tiếp sẽ có vào thứ bảy ngày 3/10 tới.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ