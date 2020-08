"Rap Việt": RPT Gonzo ấm lòng khi được giám khảo Rhymastic khen ngợi hết lời trên Facebook

Tập 3 của "Rap Việt" qua đi với những màn trình diễn ấn tượng đã giúp chương tình vươn lên vị trí "ngôi vương" trên tab thịnh hành trending YouTube cùng hơn 9,7 triệu lượt xem. Chương trình cũng đã lập kỷ lục về số lượng người xem cùng lúc lên tới hơn 700,000 chứng tỏ đây là show truyền hình ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại.

Dàn thí sinh đầy thực lực luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Một trong số đó phải kể đến anh chàng rapper kiêm thầy giáo có rap name Gonzo khi làm mới bản hit Katy Katy của Lam Trường và khiến cho HLV Suboi mải xem quá nên... quên không bấm chọn.

Phần trình diễn mang đầy xúc cảm của RPT Gonzo trong tập 3 chương trình "Rap Việt".

Nam rapper tên thật là Nguyễn Trần Thái Nam sinh ngày 11/07/1995 tại Hà Nội. Hiện chàng rapper còn đang hoạt động với vai trò là một giáo viên dạy anh văn hết sức đa tài.

Chân dung rapper RPT Gonzo.

Tuy anh chàng chỉ được duy nhất huấn luyện viên Binz lựa chọn trong số 4 vị huấn luyện viên nhưng không thể phủ nhận màn trình diễn của Gonzo vẫn vô cùng xuất sắc. MC Trấn Thành cũng đã phải lên tiếng "Hôm nay không có Binz thì một tài năng đã phải ra về".

Màn trình diễn nhận được lời khen có cánh đến từ giám khảo Rhymastic.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, rapper Gonzo đã chia sẻ cảm xúc của bản thân trên trang cá nhân Facebook và bất ngờ được giám khảo Rhymastic dành lời khen và chia sẻ đây là màn trình diễn anh ấn tượng nhất trong tập 3.

Rhymastic đã chủ động dành lời khen cho Gonzo trên Facebook cá nhân.

Cụ thể, anh cho hay: "Cá nhân anh ấn tượng nhất với màn trình diễn của em vào tập hôm qua. Chúc em thăng hoa hơn nữa ở những phần tiếp theo". Đáp lại tình cảm của Rhymastic, Gonzo cũng thừa nhận ước mơ của anh là trở thành rapper và producer "đỉnh" như Rhymastic, cũng không quên "cà khịa" Giám khảo khi nhắc tới việc "đá" sân sang diễn hài như MC Trấn Thành.

Trái ngược với tình cảm yêu mến trên Facebook, khi lên sóng truyền hình thì người duy nhất dành lời khen cho màn trình diễn của Gonzo là giám khảo Justatee. Dù thế nào thì khán giả cũng đã có thể "điểm mặt chỉ tên" thí sinh được Rhymastic ưu ái nhất tập 3 và mong chờ những màn trình diễn cháy hơn nữa từ RPT Gonzo trong những tập tiếp theo của "Rap Việt".

Theo Thanh Thùy/SKCĐ