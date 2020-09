Rap Việt: Suboi vốn kiệm lời nay viết tâm thư gửi thí sinh trước trận chiến một mất một còn tập 9

Thậm chí, ngay cả bộ hình chụp chung với các thành viên trong team Suboi cũng không thực hiện mà chỉ selfie với nhau một cách rất thân mật. Cũng bởi vậy mà khán giả luôn tự hỏi liệu các chiến binh nhà Suboi có thân thiết không, có được Suboi chăm chút tận tình vui vẻ như 3 đội còn lại không? "Bóng hồng" duy nhất trong dàn giám khảo quyền lực của " Rap Việt " - Suboi - khá kín tiếng và ít giành thời gian chia sẻ trên mạng xã hội như 3 nam đồng nghiệp Binz, Wowy, Karik.

Bài đăng cổ vũ "gà nhà" của Suboi

Tuy nhiên, tập 9 "Rap Việt" các thí sinh đội Suboi sẽ phải bước vào vòng Đối đầu cực căng não. Đây sẽ là tập vô cùng quan trọng với Suboi khi cô được chứng kiến quả ngọt từ những màn trình diễn đầu tư của các học trò cũng như sẽ phải chia tay với những học trò đã gắn bó thân thiết suốt thời gian qua. Chính vì vậy, nữ rapper quyết định lên tiếng động viên thí sinh trước giờ G dù xưa nay vốn kiệm lời:

"Chưa bao giờ tui viết status (chia sẻ) gì bốc đồng như thế này, không phải vì tui luôn suy nghĩ quyết định thấu đáo gì hết. Tui chỉ không hoạt ngôn mấy bởi hơi ngạc nhiên khi Rap Việt đã mời em, thank you so much (cảm ơn rất nhiều).

Rồi bây giờ quay lại ý chính thì tuần này tui không thể im khi #teamSuboi hơi bị chiến. Từ nay về sau hãy nhớ lấy những cái tên Tlinh, AK49, Tage, Đạt Dope, LoR, BADBZ, Hà Quốc Hoàng, KuBoss và Gừng mãi mãi nha!

Ký tên thân mến: Suboi."

Team Suboi cực máu lửa trước cuộc chiến

Bài đăng ngắn gon, súc tích đúng chuẩn Suboi nhưng ẩn đằng sau là biết bao tâm ý của HLV Suboi. Đi kèm những lời chia sẻ cực tâm huyết dành cho học trò, Suboi còn đăng kèm tấm hình chung chụp cả team. Để ý kỹ thì bộ trang phục mà nàng rapper mặc chính là ở phần Đối đầu của team Karik, có thể sau khi team Karik thi xong thì Suboi mới đổi sang bộ đầm trắng hở vai gợi cảm.

Liệu team Suboi có làm nên kì tích?

Liệu tuần tới team Suboi có thể tỏa sáng và gây được tiếng vang lớn như team Wowy và Karik đã từng làm? Câu trả lời sẽ có trong tập 9 "Rap Việt phát sóng vào thứ Bảy ngày 22/9 tới.

