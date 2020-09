Rap Việt: Tage và Tlinh đại chiến trong tập 9, khán giả nín thở hồi hộp vì màn bắt cặp chơi khó này

Tập 8 " Rap Việt " vừa qua đã chứng kiến những cặp đấu cực gay cấn giữa các thí sinh của đội HLV Karik. Ngay sau đó, người hâm mộ không khỏi đổ dồn sự chú ý vào trailer hé lộ màn ra quân của team HLV Suboi trong tập 9 diễn ra vào cuối tuần này.

Tập 9 đã hot hit ngay cả từ khi chưa ra mắt bởi khán giả thi nhau đồn thổi về màn đối đầu cực gắt giữa hai thí sinh cỡ khủng của team Suboi là Tage và Tlinh. Những tưởng màn đấu nảy lửa này sẽ chỉ dừng lại ở lời đồn mà thôi nhưng những hình ảnh mà nhà đài hé lộ mới nhất về tập 9 đã chứng minh điều ngược lại.

Tage và Tlinh căng thẳng đứng trên sân khấu sau màn đối đầu

Trong video được BTC "Rap Việt" tung ra mới đây thì sự thật đã hoàn toàn được hé lộ, Tage và Tlinh sẽ chính thức trở thành đối thủ và màn khẩu chiến thực sự đã khiến cho 2 giám khảo của chương trình rơi vào cãi vã vì lập luận trái chiều.

Theo đó, dù không xuất hiện cùng nhau nhưng xuyên suốt phần video giới thiệu Rap Việt tập 9 là hai thí sinh Tage và Tlinh cùng những màn nhận xét của HLV. Với HLV Binz, anh cho rằng: "Đây là lần duy nhất anh nhún theo flow của bọn em chứ không phải cái beat. Anh không biết nói sao cho khéo nhưng khi Tlinh xuất hiện, anh đã quên và không nhớ 2 từ nào của verse trước. Bài hát cũng bắt đầu từ đó đối với anh".

Binz lựa chọn Tlinh

Nếu HLV Binz hết lời khen ngợ Tlinh thì Karik lại đưa ra nhận xét theo một chiều hướng khác: "Trước nay chỉ biết Tage qua các bản rap về trường học thôi nhưng hôm nay đã được nhìn thấy thái độ khác và lyrics cũng khá căng. Nhưng Karik cảm thấy hơi thiên vị. Không biết đó là ý tưởng của Tlinh hay đó là ý tưởng của Suboi".

Trong khi Karik lại thấy Tage mới xứng đáng

Riêng Wowy lại chọn hướng an toàn là... khen cả team và HLV Suboi: "Trước đây có rất nhiều báo chí hỏi anh e ngại team nào nhất thì anh có trả lời rằng đó chính là Suboi. Bởi vì anh không thể đoán được hình dạng nào hay đề tài nào mà team của em sẽ trình bày. Cái verse sau của em rất tuyệt vời".

Sau tất cả ở cuối phần giới thiệu, 2 giám khảo JustaTee và Rhymastic đã đưa ra lựa chọn khác nhau. Nếu như Rhymastic chọn Tage thì JustaTee lại lựa chọn Tlinh. Trước sự mâu thuẫn từ 2 giám khảo, nhiệm vụ khó khăn sẽ đến với HLV Suboi khi phải loại đi 1 trong 2 thí sinh. Chưa rõ kết quả ra sao nhưng màn "nhá hàng" lộ liễu này của "Rap Việt" đã thành công trong việc khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Kết quả sẽ có tại "Rap Việt" tập 9 diễn ra vào thứ 7 tuần này ngày 26/9.

