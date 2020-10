Rap Việt: Tập 12 đem tới màn hội ngộ giữa Tez và thầy cũ Karik, Gducky một lần nữa phá đảo sân khấu?

BTC của chương trình cũng đồng thời hé lộ nhiều khoảnh khắc thú vị bên lề những cuộc đấu và báo hiệu sẽ có nhiều tình huống gay cấn diễn ra trong vòng đấu loại sắp tới. Những hình ảnh mới nhất của " Rap Việt " tập 12 đã chính thức được nhà sản xuất hé lộ. Đoạn teaser đã hé lộ 2 cái tên còn lại của bảng B sau hai màn trình diễn của Thành Draw và AK49.

Những tưởng bảng A đã vô cùng căng thẳng rồi nhưng bảng B mới được MC Trấn Thành giới thiệu là "bảng tử thần" thực thụ. Sau đó, HLV Binz có tỏ ra lo lắng về diễn biến khó lường trước của bảng đấu còn HLV Karik lại chia sẻ mối lo của mình về học trò GDucky.

Dường như GDucky đã làm không tốt trong vòng Bứt Phá?

Sự xuất hiện của GDucky khiến khán giả mong chờ về một màn khuấy đảo sân khấu cuồng nhiệt như vòng thi đấu trước nhưng dường như anh chàng lại phải nhận về nhiều lời nhận xét không mấy tích cực. G iám khảo Rhymastic chia sẻ: " Anh mong đợi điều kinh khủng hơn nữa từ em. Anh biết em là một người có tiềm năng rất t ốt nhưng anh đang cảm thấy điều chưa thoả mãn ở màn trình diễn này nằm ở phần nội dung".

Không rõ đây là phần cắt ghép "lừa tình" của đội thiết kế chương trình "Rap Việt" hay GDucky đã thực sự "ngã ngựa" tại vòng Bứt Phá vô cùng quan trọng này? Trong trailer " Rap Việt" tập 12 cũng đồng thời có sự xuất hiện của anh chàng Tez - chiến binh từ team HLV Karik sau đó được HLV Wowy cứu. "Người thầy mới" tỏ ra khá phấn khích với sự xuất hiện của Tez trong team và chia sẻ: "Em rất trân trọng sự kiện Tez về với team của em" .

Tez đã quay trở lại với mái tóc hồng rực

Vậy mà khán giả vẫn không khỏi thấy thương cho Tez khi khoảnh khắc anh chàng vẫy tay chào thầy cũ nhưng lại bị Karik "phũ phàng" một cách hài hước khi đáp lại: "Đừng có chào". Phải chăng Karik đã quyết "dứt tình" với học trò cũ?



Pha xử lý phũ phàng tới từ HLV Karik

Sự xuất hiện của hai kì phùng địch thủ Tez và GDucky là lời khẳng định chắc nịch cho một tập 12 "Rap Việt" đầy kịch tính và máu lửa. Trong số 4 cái tên Thành Draw, AK49, Tez, GDucky thì ai sẽ là người đi tiếp? Vòng Bứt phá tiếp theo của Rap Việt sẽ được lên sóng vào 20h ngày 17/10 tới đây.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ