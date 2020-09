Rap Việt: HLV Wowy ghép cặp gây tranh cãi nảy lửa, 2 giám khảo đau đầu chọn thí sinh vào vòng sau

Sau 1 tuần chờ đợi, tập phát sóng đầu tiên của vòng Đối đầu " Rap Việt" đã chính thức lên sóng bùng nổ không phụ lòng mong đợi của khán giả. Luật chơi của vòng thi này là mỗi team của từng HLV sẽ được chia thành các cặp đấu và trình diễn rap dựa trên chủ đề mà chính HLV đưa ra. Như tiết lộ, team HLV "khai hoả" vòng Đối đầu của "Rap Việt" đầu tiên chính là Wowy

8 thí sinh tương ứng với 4 cặp đấu của team Wowy đã có những màn trình diễn ấn tượng và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Các màn trình diễn lần lượt là Dế Choắt vs B:OKEH, R.I.C và F, Lăng LD vs JBee7 và Tony D vs VVsix.

Màn đối đầu đầu tiên giữa Dế Choắt và B:OKEH

Nếu như trước đó, các fan đồn đoán sẽ có một màn "long tranh hổ đấu" nảy lửa giữa Dế Choắt và Lăng LD thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Ở cặp đấu đầu tiên, đối thủ của Dế Choắt được HLV Wowy lựa chọn lại chính là B:OKEH. Với chủ đề môi trường xanh từ HLV Wowy, Dế Choắt và B:OKEH đã trình diễn bản rap "Trái Đất Này" dựa trên ca khúc thiếu nhi "Trái Đất Này Là Của Chúng Mình". Với thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường cùng những nhịp flow hòa quyện, cả hai thí sinh đều chiếm được cảm tình lớn của bộ tứ HLV và 2 vị giám khảo.



Wowy và Rhymastic bất đồng quan điểm về màn trình diễn của cặp thí sinh đầu tiên

Kết thúc màn trình diễn, Rhymastic và Wowy đã có tranh cãi "nảy lửa" về lối đi flow cũng như lyrics để cho tiết mục thêm phần hoàn hảo tới mức MC Trấn Thành và các HLV cùng phải đứng ra can ngăn và cho rằng mỗi rapper đều có cái lý của riêng mình. Sau tất cả, 2 giám khảo của "Rap Việt" đã đưa ra quyết định cuối cùng đó chính là dành quyền bước tiếp cho Dế Choắt.

R.I.C và F đối đầu nhau

Màn ghép cặp thứ 2 giữa R.I.C và F cũng khiến giám khảo đau đầu không kém khi cả hai đã thực sự "tỏa sáng" như tên ca khúc cả hai cùng chọn. Một màn trình diễn chưa đầy năng lượng và thể hiện rõ cá tính đã được R.I.C và F mang tới để quẩy tung sân khấu "Rap Việt".

Tuy cân tài cân sức những F mới là cái tên được lựa chọn sau cùng. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra khi R.I.C được HLV Suboi tung nón vàng lựa chọn ở ngay giây phút cận kề bị loại. Vậy là cơ hội đi tiếp đã được mở ra với chàng trai tài năng này.





Suboi tung nón vàng cứu R.I.C

Đáng chú ý màn ghép cặp đầu tiên không phải màn tranh cãi duy nhất trong tập 7 khi sự lựa chọn ghép cặp đôi thí sinh số 3 là Lăng LD kì cựu và JBee7 newbie một lần nữa khiến nội bộ giám khảo và HLV lục đục. Ngay sau khi Trấn Thành giới thiệu cặp đấu này, phản ứng đầu tiên của BGK cũng như các HLV đó là sự ngơ ngác, khó hiểu. Karik đã mạnh dạn nói rằng: "Sự kết hợp này khập khiễng quá".

Màn ghép cặp thứ 3 giữa Lăng LD và JBee7 gây tranh cãi không kém

Karik tỏ rõ sự không hài lòng với lựa chọn của người anh thân thiết Wowy

Tuy nhiên, đập tan những hoài nghi đó, JBee7 và Lăng LD đã mang đến một màn trình diễn trên cả tuyệt vời, khiến khán giả điên cuồng hò hét, tạo ra thế trận "kẻ tám lạng, người nửa cân", ngang tài ngang sức đến độ Karik phải xin lỗi "lão đại" bởi nhận xét vội vàng ban đầu của mình. MC Trấn Thành thậm chí thốt lên: "Bài này sẽ thành hit!".

Màn trình diễn xuất sắc nhất tập 7

Tuy nhiên theo đánh giá chung, Lăng LD vẫn nhỉnh hơn JBee7 nhờ những ấn tượng trong lyric, cách chơi chữ và truyền tải thông điệp. Bất ngờ thay, ngay trước phần công bố người đi tiếp từ BGK, Lăng LD bất ngờ nhường cơ hội cho đối thủ và xin được bước vào vòng Knock-out để thể hiện bản thân. Tuy nhiên đàn em JBee7 đã ngay lập tức có lời đáp mong rằng sẽ có sự công bằng bởi đây là một cuộc thi khiến cả trường quay phải khâm phục. Sau cùng, người đi tiếp là Lăng LD và chúng ta phải chia tay với JBee7 - một chàng trai bản lĩnh và tài năng.

VVsix và Tony D đối đầu

Và màn đối đầu cuối cùng giữa Tony D và VVsix với ca khúc "Không màu" cũng chứng kiến sự "phân hóa" rõ rệt trong sự chọn lựa của các vị giám khảo và HLV. Tony D và VVsix một âm một dương đã đem tới sân khấu Rap Việt một màn trình diễn mạnh mẽ nhưng đồng thời gửi gắm được thông điệp hết sức sâu lắng.

Thí sinh VVsix được cả dàn HLV và giám khảo khen ngợi có sự tiến bộ vượt bậc so với vòng đầu trong khi Tony D được nhận xét là vẫn duy trì được sự ổn định và chau chuốt. Nếu Rhymastic lựa chọn Tony D đi tiếp thì Justatee lại nghiêng về VVsix khiến khán giả không khỏi hoang mang. Sau cùng cả hai đã lựa chọn nhường quyết định khó khăn này cho chính người thầy Wowy và "lão đại" đã đưa tấm vé đi tiếp cho anh chàng Tony D.

Tony D đã dành chiến thắng sát nút

Vậy là 5 cái tên xuất sắc là Dế Choắt, Lăng LD, R.I.C, F và Tony D đã chính thức được đi tiếp vào vòng sau và 3 thí sinh không may mắn tiếp tục bước vào vòng giải cứu.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ