"Rap Việt": Teaser tập 6 xuất hiện thí sinh cover hit của Wanbi Tuấn Anh khiến dàn HLV nghẹn ngào

Vào đúng tối ngày 2/9, chương trình "Rap Việt" đã chính thức nhá hàng teaser tập 6 khiến khán giả yêu show truyền hình này không khỏi "rần rần". Không như những lần trước khán giả thi nhau "đoán già đoán non" tên thí sinh các vòng sau thì tập lần này lại vô cùng bí ẩn, không có chút đầu mối nào để khán giả dự đoán.

Teaser chỉ hé lộ về một màn biểu diễn trên nền ca khúc "Đôi mắt" của cố nghệ sĩ Wanbi Tuấn Anh khiến dàn HLV khen không ngớt. Đây là một ca khúc bất hủ của lớp trẻ cuối 8x đầu 9x được xếp vào hàng "kinh điển" với giai điệu đầy cảm xúc. Việc tạo ra một bản rap trên nền ca khúc mà không phá vỡ đi tinh thần của ca khúc gốc quả thực là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, có vẻ như thí sinh này đã làm được, thậm chí thành công ngoài sức tưởng tượng của các vị HLV và BGK.

Hit "Đôi mắt" từng là bài ca nằm lòng của giới trẻ.

Trước màn trình diễn này, Binz không chỉ dành lời khen ngợi mà lại dành lời cảm ơn chân thành đến thí sinh này: "Khi nghe 4 câu đầu thì nghe vẫn chưa thấy gì cho đến khi em "nhả" những cặp vần 2, cặp 3. Cảm ơn em vì đã bỏ quá nhiều chất xám vào màn trình diễn này." Chàng bad boy còn rất xúc động khi được sống lại những ngày tháng tuổi trẻ thông qua màn trình diễn xuất sắc của thí sinh bí ẩn.

Giám khảo JustaTee phấn khích lạ thường.





Không nghẹn ngào như Binz, JustaTee lại trở nên phấn khích lạ thường trước bản phối này và nhận xét: "Em đã làm sống lại bản hit Đôi Mắt của anh Wanbi Tuấn Anh" thậm chí còn dùng những từ hoa mĩ nhất để mô tả: "Em có kĩ năng rap, và em có kĩ năng rap melody. Thực sự thì để em có một trận battle ở ngay đây, em hoàn toàn có thể "cân" cùng 1 lúc 3 người bất kì trong dàn HLV cũng như BGK". Nghe xong nhẫn xét của JustaTee khán giả khôn khỏi ngã ngửa khi JustaTee tự tin tuyên bố thí sinh này có thể đấu lại cả dàn HLV quyền lực. Liệu thí sinh này thực sự tài năng tới mức nào?

Chưa dừng lại ở đó, thí sinh này còn vô tình khiến cho "cặp đôi hoàn cảnh" JustaTee và Rhymastic bất đồng quan điểm khá gay gắt. Trong khi JustaTee về phe Binz thì Rhymastic lại ủng hộ Wowy có được thí sinh này, thậm chí còn đặt sự nghiệp của 2 vị HLV lên bàn cân để so sánh.





Liệu màn trình diễn này "chất" đến đâu mà khiến dàn HLV và BGK của "Rap Việt" lại có những "đối đầu" gay go như vậy? Nhân tố nào lại khiến JustaTee có thể tuyên bố "cân" được 1 lúc 3 rapper kì cựu. Mọi thứ sẽ được hé lộ trong Rap Việt tập 6, phát sóng vào 20h00 ngày Thứ Bảy tuần này (6/9).

