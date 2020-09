Rap Việt: Tez và GDucky tạo ra cơn địa chấn khiến Karik và Trấn Thành rơi lệ, khán giả lặng người

Cặp đấu gây xôn xao trong tập 8

Sự kết hợp của GDucky và Tez trong ca khúc "Chạy"

Dựa trên ca khúc "Chạy Trốn Mặt Trời", ca khúc trong màn đối đầu của cặp đôi GDucky và Tez mang tên "Chạy". Tiết mục tập trung khai thác về cảm xúc nội tâm chia sẻ phần nào con đường khó khăn của cả hai thí sinh trong cuộc sống khi đánh đổi mọi thứ vì tình yêu với rap.

Tez mở đầu phần trình diễn cực gắt

Và trên tất cả, sau những khó khăn, vấp ngã đó, họ đã chọn vươn lên và khẳng định bản thân bằng con đường rap: "Nếu như Rap là con đường bóng tối thì nó vẫn là con đường ta đi cả đời". Điểm nhấn của phần thi này chính là màn đối thoại bằng rap cực ám ảnh và trong p hân cảnh cuối GDucky còn giơ tay như bắn súng vào đầu Tez và đằng sau là background mặt trời khiến sân khấu vỡ òa.

Chất giọng trầm sâu lắng của GDucky vang lên khiến cả trường quay rùng mình

Khỏi phải nói, cả dàn HLV và 2 vị giám khảo đều hết lời ngợi khen cặp đôi vàng của tập 8 bởi từ nhạc đến cảm xúc của thí sinh đặt vào lời rap hay cách dàn dựng trình diễn đều như 1 thước phim điện ảnh. Sau màn đối đầu của GDucky và Tez, MC Trấn Thành đã không kìm được nước mắt. Anh chia sẻ: "Tôi muốn quý vị hiểu rõ là tôi chưa bao giờ phải diễn xuất trên sân khấu. Và những giọt nước mắt này là hoàn toàn thật, dành cho những điều thiêng liêng và tuyệt vời xảy ra trên sân khấu này. Có những chiến binh như thế này - họ mang tâm hồn, câu chuyện cực kỳ phức tạp của mình lên sân khấu và họ gặp nhau để chia sẻ, tạo cho chúng ta những cảm giác thăng hoa".

Trấn Thành nức nở trên sân khấu Rap Việt

Bống sân khấu tập 8 trở nên cảm xúc hơn bao giờ hết và HLV Karik cũng đã rơi lệ chia sẻ đầy tự hào: "Các bạn đã thể hiện quá rõ nét những gì phức tạp trong lòng anh bao lâu nay anh muốn nói ra. Có thể là anh đã đi quãng đường này quá xa, quá lâu rồi nên vốn từ và cách thể hiện của anh có thể không bằng tụi em. Và anh rất vui vì các em đã có thể làm thay anh điều đó trên sân khấu ngày hôm nay".

Karik rất tự hào về hai chàng chiến binh của mình

Trước khi để Rhymastic và Justatee kịp đưa ra quyết định, HLV Wowy đã quăng chiếc nón vàng thẳng tay cho màn trình diễn xuất sắc và bảo hai BGK cứ chọn đại đi, người còn lại sẽ về đội của anh. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho "lão đại" vì đã không để thí sinh tài năng nào phải ra về!

Tez được cứu bởi mũ vàng của HLV Wowy

Cuối cùng, người đi tiếp cùng team Karik là GDucky. Và chiếc nón vàng của Wowy đã thuộc về Tez.

