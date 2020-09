Rap Việt: Thí sinh hạng A giành vé bước tiếp dễ dàng, Suboi xúc động mạnh khi đứng trước lựa chọn

LOR vs KuBoss, AK49 vs TLinh vs Quốc Hoàng, Tage vs Gừng. Tập 9 " Rap Việt " đã đi qua để lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc, từ ngưỡng mộ vi tài năng của dàn thí sinh cho tới tiếc nuối, vỡ òa trong cảm xúc lẫn lộn. 5 cặp đấu của đội Suboi trong tập 9 gồm có: Đạt Dope vs Bad BZ,

Đạt Dope bước vào cuộc chiến sống còn cùng BadBZ

Với chủ đề "thời đại nghiện điện thoại" cùng hình ảnh thằng bờm có quạt mo trên nền nhạc hiện đại, Suboi đã thực sự chứng minh rằng chủ đề mà nữ HLV đưa ra sẽ tạo sự khác biệt rõ ràng để thí sinh có thể thử thách chính mình. Đạt Dope và BadBZ là hai thí sinh đầu tiên đối mặt cùng thử thách "thằng bờm - điện thoại" tới từ Suboi. 2 "gà cưng" nhà Suboi nhập cuộc với tinh thần tự tin, quyết tâm chiếm sóng, giành spotlight khi học tập ngay phong cách "N-sao" cực ngầu của HLV nhà mình vào phần trình diễn và bị MC Trấn Thành bóc mẽ ngay trên sân khấu. Wowy cũng đã ngay lập tức "nghiện không lối thoát" với lối flow thả vần của Đạt Dope và BadBZ trên nền nhạc bắt tai. Giám khảo Rhymastic nhận xét BadBZ tự tin nhưng có hơi quá chú trọng vào nhấn nhá dẫn tới bị gằn và Đạt Dope dường như đang có phần trội hơn về lyrics. Sau cùng thì Đạt Dope là thí sinh đã chiếm được cảm tình của 2 vị giám khảo và ẵm ngay một vé đi tiếp.

LOR và KuBoss đã thành công chinh phục chủ đề vội mà kẹt xe

Trên nền nhạc ca khúc đình đám "Vẽ Khói" của giám khảo Rhymastic, LOR và KuBoss sẽ tìm cách sáng tạo trên chủ đề cực khoai mà HLV Suboi cất công chọn: đang vội mà kẹt xe. Suboi cũng chia sẻ lí do ghép cặp thứ hai của mình là bởi nữ rapper chắc chắn rằng LOR và KuBoss sẽ biết cách giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Màn đối đầu "kể tội" kẹt xe của 2 thí sinh sau đó đã nhận về chứng nhận "Swag" tới từ HLV Wowy đồng thời khiến HLV phải nhún nhảy theo nhịp flow chứ không chỉ dừng lại ở nhịp beat. Cả hai thí sinh đều được khen ngợi về nét chân thật và LOR dường như có lợi thế hơn nhờ lyrics thông minh, mộc mạc nhưng vẫn rất thu hút. KuBoss rất đáng tiếc đã dồn hơi nhiều năng lượng và gằn sâu dẫn tới "quá tải". Kết quả đã được ấn định và LOR chính là thí sinh may mắn đi tiếp.

Bộ ba khuấy đảo sân khấu

Một trong những phần trình diễn được khán giả vô cùng chờ đợi đó chính là màn đấu 3 của các thí sinh Tlinh, Hà Quốc Hoàng và AK49. Thể hiện bản rap dựa trên ca khúc Tình Thôi Xót Xa của nhạc sĩ Bảo Chấn, 3 thí sinh trẻ tuổi, tài năng đã làm khán giả bất ngờ khi thể hiện lời rap đáng yêu trên nền nhạc beat được phối lại khá "chill". Qua màn trình diễn của 3 thí sinh Tlinh, Hà Quốc Hoàng và AK49, từ MC Trấn Thành cho đến các vị HLV đều thừa nhận Tlinh có lối đi rap và khai triển flow nhỉnh hơn 2 thí sinh còn lại. Thậm chí, HLV Karik còn cho rằng có sự thiên vị dành cho Tlinh khi cô nàng chiếm trọn spotlight trong màn trình diễn. Không có nhiều bất ngờ, cô gái duy nhất còn lại của "Rap Việt" - Tlinh - sẽ còn đồng hành dài dài trên chặng đường "khẩu chiến".



Tage và Gừng là cặp đấu được mong chờ của buổi tối thứ 7 vừa qua

Trong trận rap battle cuối chương trình là màn đối đầu tuyệt đỉnh giữa Tage và Gừng. Cả hai thí sinh này đều được đánh giá là những đối thủ nặng ký tại " Rap Việt" . Theo nhận xét từ giám khảo, tuy Gừng có khả năng biến hoá về nhịp trội hơn nhưng Tage có phần thể hiện gieo vần tốt hơn. Vì cả 2 giám khảo có ý kiến khác nhau nên HLV Suboi buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng: chọn Tage. Việc Gừng phải ra về dường như đã khiến Suboi gục ngã bởi "em út" đội Suboi la fmoojt rapper có rất nhiều tiềm năng.

