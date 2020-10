Rap Việt: Trấn Thành viết tâm thư khẳng định mình không thiên vị thí sinh và sẽ còn khóc... suốt đời

Những khoảnh khắc đa sầu đa cảm của Trấn Thành bị cho là... lố

Không chỉ bị lên án thiên vị những thí sinh nổi bật mà ngay cả sự đa sầu đa cảm của Trấn Thành cũng đã bị cư dân mạng đem ra mổ xẻ. Qua 2 vòng thi, từ vòng chinh phục đến vòng đối đầu, MC Trấn Thành đã nhiều lần rơi nước mắt và có những đoạn chia sẻ dài xúc động. Việc quá "lạm dụng" nước mắt đã khiến cho nhiều khán giả không khỏi cảm thấy... phiền và khó chịu.

Tâm thư của Trấn Thành

"Thưa quý vị, thông thường tôi sẽ không chọn lên tiếng mà sẽ âm thầm làm việc tốt hơn sau những chỉ trích hay phản hồi không tốt của khán giả về mình. Những thay đổi của mình sẽ là câu trả lời cho khán giả. Nhưng 2 tập gần đây của Rap Việt thấy có quá nhiều quý vị phản ứng gay gắt vì đã HIỂU LẦM nên tôi buộc phải chia sẻ vài lời để quý vị hiểu đúng những gì đã xảy ra.

- Khi ghi hình, tôi phải nói ra càng nhiều thông tin càng tốt, mới có cái cho chương trình họ dựng. Mọi người càng nói ít, tôi sẽ càng phải nói nhiều, đó mới là NHIỆM VỤ CỦA 1 MC. Còn về dựng, họ lấy bao nhiêu phần trăm lời tôi nói để dựng vào cũng là quyền của sản xuất chương trình, tôi không có quyền can thiệp hay chỉnh sửa.

- Ok. Cái này tôi nhận. Tôi nhạy cảm, tôi dễ xúc động. Tôi không kiềm được cảm xúc của mình sau khi xem 1 tiết mục thăng hoa nên tôi thường khóc ngay sau đó. Tôi dở .... tôi nhận.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe!!!"

Binz cũng đã để lại bình luận ở dưới bài đăng này





Ngay sau khi Trấn Thành đăng bài phân trần, HLV Binz cũng đã vào an ủi nam MC và cho rằng những gì xảy ra trong chương trình thì những người thực sự ở trường quay là rõ nhất đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành. Bài đăng cũng đã nhận được sự chia sẻ và cảm thông của nhiều khán giả.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ