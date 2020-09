Rap Việt: Vòng knock out căng thẳng cùng chủ đề khó đỡ của HLV Karik khiến thí sinh "toát mồ hôi"

Sau 4 màn đối đầu của tập 8 " Rap Việt " gồm có Hydra - Nul, MCK - Duy Andy - Yuno Bigboi, Tez - GDucky, Yang - Gil thì thật không may 3 thí sinh Nul - Duy Andy - Yang đã phải bước vào vòng giải cứu để tranh một tấm vé quay lại. Với vòng đấu quyết định cuối cùng, HLV Karik đã đưa ra một chủ đề vô cùng thú vị và khiến dàn HLV, giám khảo, thí sinh đờ đẫn mất một nhịp đó chính là: Mua hàng fake.

Ba thí sinh bước vào vòng cuối

Giải thích cho việc lựa chọn chủ đề của mình, HLV Karik chia sẻ: "Vì Karik thấy tất cả các chủ đề đều được mọi người sử dụng hết rồi nên để làm một điều bất ngờ thì đó phải là chủ đề lạ và dị hơn". Tuy khó nhằn là vậy nhưng 3 thí sinh vẫn không hề nao núng và nhập cuộc với phong thái tự tin vô cùng.

Duy Andy là người mở màn gây thích thú với câu rap "Ra đây mà xem, bước vào ố một chàng trai" kể chuyện chàng trai mang giày fake vào club bị soi ra. Những câu nhả vần hài hước của Duy Andy khiến cả dàn HLV và khán giả đều không nhịn được cười và thán phục.

Duy Andy mở màn đầy ấn tượng

Yang là thí sinh tự tin nhất trong top 3 cuối bảng khi nhanh nhảu tranh phần diễn thứ 2 của Nul. Vẫn là tinh thần quyết liệt và mạnh mẽ ấy, Yang đã phần nào chinh phục được dàn HLV đặc biệt là Binz đã cười không ngớt sau câu rap cuối cùng của chàng trai trong bộ vest.

Yang tự tin số 1

"Bóng hồng" duy nhất của tập 8 Nul đã thành công trong việc "hớp hồn" giám khảo Rhymastic với màn thả vần "pha ke, pha ke" cực vui nhộn. Justatee thì ngược lại đoạn rap nhấn của Nul vẫn còn khá phô và Rhymastic đã không chịu thua, bảo vệ cô nàng tới cùng khi cho rằng đôi khi "lệch mà ấn tượng" còn hơn đúng beat mà nhàm chán.

Nul nhập cuộc không hề nao núng

Sau màn Knock-out đầy ấn tượng của 3 thí sinh, HLV Karik đã thừa nhận để chọn 1 trong 3 là điều vô cùng khó khăn. Nhưng người đi tiếp phải là thí sinh có sự biến hoá đa dạng. Vì điều đó, "chiến binh" cuối cùng ở lại trong team Karik đó chính là anh chàng Duy Andy.

Duy Andy thắng chung cuộc

