Rap Việt: Wowy lên tiếng phân trần sau "phốt" thí sinh R.I,C bị đối thủ chơi xấu trong vòng đối đầu

Tập 7 " Rap Việt " đã thành công vang dội với màn "ra quân" mở màn vòng đối đầu của team HLV Wowy vừa qua. Bên cạnh những lời khen cho 4 màn trình diễn xuất sắc, cộng đồng mạng đã nổ ra nhiều tranh cãi với tiết mục đối đầu giữa hai anh chàng R.I.C và F.

Màn trình diễn gây tranh cãi giữa F và R.I.C

Theo đó, trong verse rap đầu tiên của R.I.C, F đã quên mất phần hỗ trợ backup cho đồng đội khiến cho bản rap bị trống mất một khoảng. Điều này làm người xem lầm tưởng rằng R.I.C đã quên mất chính lyrics của mình. Điều này vô tình khiến màn trình diễn của R.I.C yếu hơn hẳn và kết quả F là thí sinh được đi tiếp khiến cộng đồng mạng phẫn nộ đòi công bằng cho R.I.C dù anh chàng đã được HLV Suboi cứu bằng chiếc mũ vàng duy nhất và đi tiếp.

R.I.C được HLV Suboi cứu

Khán giả đã chỉ trích F rất nhiều nhưng phải tới khi chính thi sinh R.I.C và HLV Wowy chia sẻ tâm thư anh thẳng thắn "nắn" F trong phần nhận xét thì khán giả mới vỡ lẽ. Lý do mà hai thầy trò cùng đưa ra là bởi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến R.I.C không thể tới TP.HCM để cùng F sáng tác, làm việc và tổng duyệt trực tiếp. Cho đến khi cả hai được tập luyện trực tiếp thì cũng chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Chính vì vậy, khi bước lên sân khấu, cả R.I.C và F đều không đạt được 100% phong độ.

Bài đăng của R.I.C

Thời gian gấp rút và chưa hiểu ý nhau đã phải lên sân khấu là lí do khiến F quên bẵng mất việc support bạn đồng hành kiêm đối thủ. F cũng đã giãi bày với HLV Wowy về lí do của bản thân đồng thời khẳng định mình và R.I.C đều là những người anh em vô cùng thân thiết, không có chuyện chơi xấu để chiến thắng.

Ảnh R.I.C và F cùng nhau luyện tập cho màn trình diễn sát giờ

Từ status này Wowy cũng mong cộng đồng mạng biết chắt lọc thông tin và bày tỏ hy vọng mong muốn cộng đồng mạng thông cảm đồng thời dừng việc "bắt nạt" F để các thí sinh có thể tập trung trong những vòng thi sắp tới.

Bài đăng của HLV Wowy

Thế nhưng số đông cư dân mạng vẫn cho rằng Wowy giải thích chưa thỏa đáng và "lão đại" đang vô tình biến thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng trở thành nghiệm túc và điều này có thể sẽ là "con dao hai lưỡi" với thí sinh F.

Cư dân mạng tỏ ý không đồng tình với lời đính chính của Wowy

Trước những ý kiến dù trái chiều hay ủng hộ, Wowy cũng đều chỉ đáp lại mong khán giả sẽ hiểu cho anh cũng như 2 thí sinh.

