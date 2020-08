Ý tưởng kinh doanh kỳ lạ: Rạp xiếc ở Đức bán phân sư tử để `sống sót` qua mùa dịch

Rạp xiếc Krone ở Mun (Đức) là nơi sinh sống của 26 con sư tử, hổ... Rạp xiếc còn phải chi khoản lớn trả lương cho các nhân viên chăm sóc. Ngoài ra, dịch COVID-19 khiến cho rạp xiếc buộc phải đóng cửa. Nhân viên trong rạp xiếc phải vật lộn để tồn tại trong vài tháng qua.

Trong lúc bế tắc, nhân viên rạp xiếc nảy ra ý tưởng kỳ lạ là kinh doanh. Món đồ mà họ đưa ra kinh doanh là phân sử tử và hổ.

Hình ảnh quảng cáo bên ngoài rạp xiếc

Đáng nói, kết quả vượt qua mong đợi của họ, khoản thu vượt ngoài mong đợi. Họ bán mỗi lọ chất thải của 26 con sư tử và hổ với giá 6 USD/lọ.

Khi báo chí địa phương đến phỏng vấn, phía rạp xiếc cho biết, ý tưởng kỳ lạ này bắt đàu như một trò đùa nhằm gây cười và làm cho mọi người chú ý đến mức độ nghiêm trọng của COVID-19. Nhưng điều bất ngờ là khi bán sản phẩm lại được khách hàng ưa chuộng dến mức hiện nay rạp xiếc đã khai trương một cửa hàng nhỏ để bày bán ngay trước cửa trụ sở chính ở Munich.

Những lọ phân sư tử và hổ được bày bán ngay trước cửa

Những khách hàng quan tâm đến sản phẩm này sẽ đến cửa trụ sở chính của rạp xiếc mua bao nhiêu tùy thích trong khoảng thời gian từ 10h đến 14h hàng ngày. Đây là quy định bắt buộc để phòng tránh dịch COVID-19.

Khách hàng mua sản phẩm không những hỗ trợ được rạp xiếc vượt qua khủng hoảng trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp mà đây còn là món quà tặng bạn bè với ý nghĩa "chơi khăm". Thực tế, đây là sản phẩm được mọi người sử dụng rất hiệu quả.

Một người thuần hóa sư tử cho biết về công dụng của phân sử tử: "Ban đầu tôi không biết gì về ý nghĩa của nó. Sau khi bán tôi mới biết phân sư tử có thể khiến mèo tránh xa vườn cây và còn giúp các con vật tránh xa những bãi đỗ xe như ô tô, nơi chúng thường cắn dây điện".

Tuy nhiên, công việc kinh doanh này có thể bị dừng lại sau khi thông tin bán hàng được hàng loạt báo đưa lên. Một nhóm bảo vệ nhân quyền của Đức đã lên tiếng phản đối việc kinh doanh này.

Aktionsgruppe tuyên bố, đã tiến hành xét nghiệm chất thải của sư tử trong phòng thí nghiệm và tìm ra một loại vi khuẩn có khả năng kháng thuốc có thể ảnh hưởng đến cả động vật hoang dã và con người.

Liên quan đến vấn đề này, rạp xiếc ở Đức đã thông báo rằng, họ sẽ gửi mẫu của sản phẩm tới các phòng thí nghiệm. Nhưng họ nghi ngờ những tuyên bố của phía Aktionsgruppe là bịa đặt, không có cơ sở.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Thanh Mai/SKCĐ