`Rap Việt`: Tập 3 chưa hết hot cộng đồng mạng đã tia được tài tử sẽ khuấy đảo sân khấu tuần tới

Tập 3 chương trinh "Rap Việt" tiếp tục ghi nhận lượng người xem kỉ lục hơn 700,000 views, dần chứng tỏ bản lĩnh là một trong những chương trình thực tế ăn khách nhất thời điểm hiện tại. Sau những màn trình diễn cực sung và chất lượng của tập 3, khán giả lại tiếp tục "đứng ngồi không yên" để chờ đón những gương mặt sẽ xuất hiện và quẩy tung sân khấu tập 4.

Những hình ảnh đầu tiên về thí sinh tập 4.

Không phụ sự mong chờ của khán giả, "Rap Việt" ngay lập tức "nhá hàng" những hình ảnh đầu tiên về các thí sinh của tập 4. Điểm qua một lượt những gương mặt đầy tiềm năng, cộng đồng mạng bỗng nhận ra một chàng trai đã quen mặt với giới yêu rap và khẳng định anh chàng sẽ không hề thua kém nhân tố "khủng" Ricky Star.

Khán giả đã bắt đầu dự đoán kết quả tập 4.

Và không ai khác chàng trai được cộng đồng mạng réo gọi chính là rapper 16Typh sinh ngày 02/02/1994. Từng được khán giả yêu rap biết tới với cái tên 16.Niggs bỗng anh chàng đổi nghệ danh thành 16Typh có nghĩa là 16 Typhoon (bão lớn/cuồng phong) khiến khán giả "ngờ ngợ". Thế nhưng phong cách biểu diễn và chất giọng đặc trưng của chàng rapper tài năng không thể lẫn đi đâu được. Xuất thân từ nhóm 16 Northside đến từ Hải Phòng, 16 Typh là cái tên khá có tiếng trong cộng đồng underground với sở trường rap life (cuộc sống) và gangz (công kích).



Chân dung chàng rapper điển trai 16Typh.

16Typh được đánh giá cao không chỉ bởi flow cuốn, vocal "như rót mật vào tai" mà còn nhờ vẻ ngoài điển trai kết hợp với phong cách thời trang cực ngầu.

Những lời khen có cánh fan dành cho 16Typh.

Những sản phẩm âm nhạc của 16Typh như Don't waste my time kết hợp với Lilwuyn hay Nếu như đây là thứ mày muốn kết hợp với Blacka đều được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Cả hai bài nhạc đều lần lượt cán mốc 1,4 triệu views và 2,8 triệu views trên Youtube. Đây là con số mà nhiều nghệ sĩ theo đuổi con đường làm rapper phải mơ ước. Có thể thấy 16Typh có điểm xuất phát vô cùng cao và "Rap Việt" sẽ là bàn đạp để âm nhạc của anh chàng có tới với nhiều khán giả yêu rap hơn.



Những thành tích cực khủng của 16Typh.

Ở rapper 16Typh luôn toát ra một nguồn năng lượng cực gắt và "chảnh" theo như những gì mà fan nhận xét và chính anh chàng cũng nhiều lần khẳng định điều này qua những phát ngôn cá nhân để đời. Nhiều fan còn dự đoán anh chàng sẽ ẵm về không ít mũ vàng từ giám khảo với tài năng vốn có của mình.

Rapper 16Typh được dự đoán sẽ tạo nên kì tích trong tập 4 "Rap Việt".

Cùng chờ đợimàn trình diễn của chàng lãng tử 16Typh trong tập 4 "Rap Việt" vào thứ 7 ngày 22/7 sắp tới.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ