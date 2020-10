Rapper Binz bất ngờ xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Billboard Mỹ, được mệnh danh là "nhà thơ rap"

Thời gian gần đây Binz được xem là cái tên hot nhất showbiz Việt trên mọi mặt trận. Anh chàng không chỉ là nam rapper chuyên tạo hit mà còn vướng vào nghi vấn yêu đương với fashionista kiêm influencer Châu Bùi.

Trong vòng vài tháng vừa qua, Binz liên tục gây chú ý khi tăng cường hoạt động nghệ thuật từ phát hành ca khúc " Big Cityboi" đến tham gia chương trình " Rap Việt" với vai trò HLV và góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy Vpop tiến ra nước ngoài. Bài hát đã trở thành hot trend trên mạng xã hội TikTok không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia châu Á khác. BinzBig Cityboi" đếnRap Việt"

Bài đăng về Binz trên tạp chí Billboard Mỹ

: "Rapper Binz hiện không chỉ nhận được sự chú ý ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. 'Bigcityboi' - bài hát mới nhất của chàng 'nhà thơ Rap Việt Nam' chỉ trong vòng 12 giờ sau khi ra mắt MV vào ngày 5 tháng 7 đã dẫn đầu top trending của YouTube ở nhiều quốc gia. Âm nhạc của Binz rất nổi bật và đặc biệt. Anh ấy có giọng rap khàn khàn và dường như đã trở thành đặc trưng riêng trong vocal flow, được một số người coi là vô cùng lãng mạn. Âm nhạc của Binz bị ảnh hưởng bởi phong cách hip-hop của Mỹ, cũng bởi vì anh đã từng sống ở nơi đây suốt một khoảng thời gian". Có lẽ đây cũng là lí do mà Billboard - một trong những tạp chí về âm nhạc và giải trí hàng đầu nước Mỹ đã dành hẳn một bài đăng về Binz và ưu ái gọi anh là "Nhà thơ Rap của Việt Nam, vươn tới những tầm cao mới". Cụ thể, Billboard viết"RapperÂm nhạc của Binz rất nổi bật và đặc biệt. Anh ấy có giọng rap khàn khàn và dường như đã trở thành đặc trưng riêng trong vocal flow, được một số người coi là vô cùng lãng mạn. Âm nhạc của Binz bị ảnh hưởng bởi phong cách hip-hop của Mỹ, cũng bởi vì anh đã từng sống ở nơi đây suốt một khoảng thời gian".

Binz cũng được nhắc tới với vai trò là HLV chương trình Rap Việt

Tạp chí này cũng đồng thời nhắc đến vai trò HLV của Binz trong chương trình "Rap Việt" và gọi đây là chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Việt Nam để tìm kiếm siêu sao nhạc Rap. Việc một nghệ sĩ Việt Nam được vinh dự lên tạp chí của Mỹ là một sự kiện rất hiếm hoi khiến fan chàng bad boy không khỏi "nở mũi" tự hào.



Poster ca khúc mới của Binz

Mới đây Binz đã có màn nhá hàng ca khúc mới cực ngầu với tấm poster hồng rực không trượt đi đâu được. Hiện tên ca khúc vẫn chưa được hé lộ chỉ có con số "021" kì lạ được Binz đưa lên chính giữa poster vô cùng khó hiểu. Theo như tiết lộ từ tấm poster thì ca khúc mới này sẽ được ra mắt vào ngày 4/10 tới.

Châu Bùi công khai ủng hộ Binz

Bạn gái tin đồn của Binz là Châu Bùi cũng đã có động thái ngầm ủng hộ sản phẩm mới của nam rapper. Chuyện là Binz vừa nhá hàng MV sắp ra mắt với con số 21 gây chú ý thì chỉ sau một tiếng, Châu Bùi liền đăng ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội kèm theo trạng thái: "23 y.o but i feel like 21" (Tạm dịch: 23 tuổi nhưng tôi có cảm giác như mới 21 tuổi).

Theo Thanh Thùy/SKCĐ