Rapper Datmaniac: "Ma tốc độ" xác lập kỉ lục, niềm tự hào của nền Hiphop Việt Nam vươn tầm thế giới

Datmaniac là ai?

Rapper Datmaniac tên thật là Trần Sơn Đạt, anh sinh ngày 07/02/1992 tại Đồng Tháp. Xuất thân từ vùng "Đất sen hồng", Datmaniac sở hữu chất giọng rap đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Ban đầu vốn dĩ Đạt là một người thích rock nhưng từ khi nghe chiếc đĩa CD về những bài nhạc rap xa lạ, đã dần khơi dậy hứng thú cho chàng trai trẻ khi ấy bắt đầu hành trình gia nhập làng rap miền Nam.

Đối với nhiều người, khi lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật đã bị gia đình ngăn cấm, nhưng gia đình của nam rapper lại ngược lại. Mẹ của Đạt Maniac chính là người truyền cảm hứng giúp anh nhận ra niềm đam mê to lớn của mình dành cho rap và ủng hộ anh hết mình trên con đường trắc trở này.

Rapper Datmaniac ngày còn trẻ

Cũng bởi có gia đình tích cực cổ vũ mà ngay từ năm lớp 9 (14 tuổi), Datmaniac đã bắt đầu tập tành hát rap và dấn thân vào con đường nghệ thuật. Datmaniac là một trong những Rapper hiếm hoi hoàn thiện cả mặt lyrical lẫn kỹ thuật.

Âm nhạc của Datmaniac là những ca từ chân thật, mộc mạc và gần gữi với cuộc sống. Thông qua âm nhạc, Datmaniac muốn gửi gắm những tâm tư, suy ngẫm về con người và xã hội . Chất liệu âm nhạc của Datmaniac la những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, những điều mắt thấy tai nghe. Phong cách âm nhạc của Datmaniac hoàn toàn đi theo lối oldschool, ảnh hưởng nhiều của Eminem về cách flow, đa phần là double time và twist. Datmaniac thích solo hơn là feat, chơi tốt nhất thể loại gangz và life.

Sự nghiệp của Datmaniac

Tài năng của Đạt Maniac được công nhận khi đạt quán quân chương trình Rhymes Fes 2012, đây là tấm vé giúp anh ngày càng thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp của mình. Một năm sau đó, khi clip với tựa đề “Đọc Rap nhanh nhất Việt Nam” lan truyền trên mạng xã hội Youtube ngày 06/01/2013 một cách chóng mặt, đã đưa tên tuổi của Đạt Maniac đi ngày một xa, được các bạn trẻ cực kỳ quan tâm tìm kiếm, bàn luận sôi nổi.

Đa phần mọi người tỏ ra thích thú và khâm phục khả năng đọc Rap của Datmaniac nhưng cũng có ý kiến cho rằng không thể nghe phần lời bài hát này. Chàng Rapper có biệt danh "ma tốc độ" trong làng Rap Việt cũng lập kỷ lục mới 176 từ trong 20 giây (từ 1:09 đến 1:29) trung bình 8,8 từ/giây trong tác phẩm "Côn đồ trên con đò". Không quá để phong cho Datmaniac danh hiệu "Rapper bắn Rap nhanh nhất Việt Nam". Kỷ lục của Datmaniac vượt qua kỷ lục của Rapper lừng danh thế giới Eminem thiết lập trong ca khúc: "Rap God" chỉ 97 từ trong 15 giây, trung bình 6,5 từ/giây.

Ca khúc giúp Datmaniac xác lập kỷ lục

Ngoài những lúc tham gia thi đấu khốc liệt của Underground, Đạt Maniac vẫn có những bản rap chậm rãi, rất đời, chứ không hề gắt gỏng, công kích khó nghe. Đó là những bản nhạc đơn giản là những hình ảnh cuộc sống hàng ngày được bộ lộ rõ qua "Đời Thường", "Ở lại đây với con",... Năm 2017, chú ba Datmaniac sau khi tham gia chương trình truyền hình người bí ẩn,tiếp tục ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng kết hợp với G-Family và band nhạc indie rock Cá Hồi Hoang như: "Mấy con mèo", "Ngày nào", "Đến bao giờ",...



Datmaniac đã từng chinh chiến trên nhiều đấu trường rap trong nước và quốc tế

Vào năm 2019, MTV Asia vừa công bố trở lại chương trình Yo! MTV Rap phiên bản châu Á. Đây là tin vui với các tín đồ Hip-Hop thế giới khi chương trình là nơi quy tụ của 33 rapper hàng đầu châu lục, có nhiều nghệ sĩ đã gây được tiếng vang trong làng Hip-Hop thế giới như Basick, Dynamic Duo, Flowsik, VAVA…

Đáng chú ý, trong số danh sách các nghệ sĩ được công bố tham gia mùa đầu tiên của Yo! MTV Raps phiên bản châu Á, Việt Nam vinh dự có 2 đại diện góp mặt. Đó chính là Suboi – nữ rapper được mệnh danh là "Nữ hoàng Rap Việt" và "Chú Ba" Đạt Maniac – rapper trẻ tuổi đình đám trong cộng đồng nhạc Rap Underground tại Việt Nam.

Datmaniac tại cuộc thi nhạc Rap do MTV Asia tổ chức

Đạt Maniac tiết lộ rằng anh biết tin được mời tham dự chương trình khi kiểm tra tin nhắn chờ trên Facebook cá nhân. "Lúc đó, vừa bất ngờ lại vừa hào hứng, cảm giác giống như có 12 shot cà phê, 16 thùng nước tăng lực cho 9 bộ lạc nhảy múa trong đầu mình". "Chú Ba" tiết lộ rằng anh sẽ xuất hiện ở tập 5 của Yo! MTV Raps bằng ca khúc mới. "Hy vọng bài hát này sẽ sớm được phát hành trong năm nay" – Đạt Maniac chia sẻ.

Đảm nhận vai trò mới

Mới đây, Đạt Maniac trở thành huấn luyện viên " King Of Rap" 2020, cùng với Lil'Shady, LK, BigDaddy. Hiện chương trình đang được nhiều người quan tâm và hứa hẹn sẽ làm nên một mùa giải thành công. Khi được hỏi Datmaniac mong chờ điều gì ở "King of Rap" 2020, anh chia sẻ: "Đây là một cuộc thi có quy mô cuộc thi lớn trên cả nước. Vì vậy, Đạt mong đợi có thể tìm được nhiều Rapper trẻ tài năng và giúp nhạc Rap ngày càng bước ra ánh sáng, được tiếp cận đến mọi người rộng rãi hơn và nhận được nhiều sự quan tâm hơn bởi các bạn trẻ. Đặc biệt là giúp khán giả hiểu thêm về cách thức để sáng tác ra một bài nhạc Rap là như thế nào.

Datmaniac đảm nhận vai trò giám khảo quyền lực trong chương trình King of Rap 2020

"Thật sự, chương trình chính là cơ hội rất lớn để các bạn Rapper trẻ giao lưu và học hỏi không chỉ với nội bộ trong giới Underground mà còn với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ dòng nhạc khác. Đó là điều rất đáng tuyệt vời."

