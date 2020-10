Rapper Dawn quyết tâm rũ bỏ mác "bạn trai Hyuna" trong lần comeback tới kết hợp với nữ nghệ sĩ Jessi

Kể từ ngày rời Cube Entertainment và công khai tình cảm với Hyuna, Dawn được khán giả biết tới rộng rãi hơn nhưng chỉ dừng lại ở mức "bạn trai Hyuna". Để nói về sự nghiệp solo của Dawn thì vẫn là một ẩn số lu mờ và gặp nhiều trắc trở để được khán giả công nhận tài năng.

Tuy nhiên, mới đây anh mới chính thức "đánh lẻ" và có hoạt động solo cùng với Mini album đầu tay của mình. Vào ngày 9/10 tới, Dawn sẽ phát hành ca khúc chủ đề trong album mang tên DAWNDIDIDAWN kết hợp với nữ nghệ sĩ cùng công ty Jessi. Đây được xem là một trong những nỗ lực của nam nghệ sĩ để comeback và có thể bứt phá ra khỏi cái mác "bạn trai Hyuna".

Poster ca khúc mới của Dawn kết hợp với Jessi

Không chỉ tung ra những hình ảnh cực ngầu, Dawn cũng đã hé lộ những vũ đạo và giai điệu ca khúc trong các teaser của mình. Trong đoạn clip được tung ra có thể thấy ca khúc mới này sở hữu giai điệu hơi hướng sôi động đúng chất nghệ sĩ nổi loạn nhà P Nation . Người hâm mộ đã vô cùng trông đợi vào màn solo lần này của Dawn.

Hình tượng nổi loạn lấy cảm hứng từ Joker

Vẫn giữ nguyên hình tượng nổi loạn có chút ma mị, Dawn đem tới cho khán giả tạo hình có hơi hướng Joker với mắt thâm và làn da trắng bóc cùng nhiều hình xăm cá tính. Dawn chia sẻ đây là mặt trái đen tối và có phần điên rồ mà anh muốn bộc lộ cùng khán giả.

Hình tượng nổi loạn đốn tim fan của Dawn

Vậy nhưng Dawn vẫn chưa thoát khỏi búa rìu dư luận khi tiếp tục bị fan chỉ trích "dựa hơi" chị đại Jessi. Mới đây Dawn còn đối mặt với vấn đề quảng bá ca khúc, cụ thể, vừa qua đài KBS đã đưa thông báo cấm sóng ca khúc DAWNDIDIDAWN của nam thần tượng với lý do được đưa ra là bài hát chứa đựng nhiều từ ngữ thô tục. Và hiện phía công ty chủ quản vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Mini album của Dawn có 5 ca khúc

Chỉ còn 3 ngày nữa là DAWNDIDIDAWN sẽ ra lò nhưng có thể thấy con đường ra solo của nam nghệ sĩ vẫn sẽ còn rất trắc trở. Dù sao thì v ới sự tham gia hỗ trợ của những nghệ sĩ tên tuổi, hi vọng mini album sắp tới của Dawn sẽ nhận được sự đón nhận của người hâm mộ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ