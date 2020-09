Rapper Lil Shady: Tượng đài rapper đình đám một thời và hành trình quay trở lại tìm ánh hào quang

Lil Shady là ai?

Rapper Lil Shady tên thật là Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 5/12/1989 tại Yên Bái nhưng anh dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh là một trong những rapper đình đám trong giới underground Việt. Có thể nói Lil’ Shady có lượng fan cuồng đông đảo nhất trong lịch sử hơn 10 năm của underground.

Từ một cậu bé mê game online, Lil Shady dần được tiếp xúc với rap từ khi còn học cấp 3 và đam mê từ dạo ấy. Lil Shady là một trong những ngọn cờ đi đầu trong việc xây dựng cộng đồng đam mê rap tại Việt Nam. Nam rapper là một trong những thành viên đầu tiên của GVR Production - một cộng đồng về rap lớn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng.

Lil Shady từng là thần tượng của giới trẻ.

Âm nhạc của Lil Shady chủ yếu thiên về mặt cảm xúc nhiều hơn. Nhờ chất giọng ấm áp, ngọt ngào cùng với flowrap đặc trưng khiến nhiều người bị chinh phục. Bên cạnh đó, lyric cũng là điểm cộng lớn trong âm nhạc của Lil Shady, ca từ bài hát luôn được trau chuốt kỹ càng. Thời điểm mạng xã hội chưa bùng nổ, những câu hát của Lil Shady vẫn được lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn, blog tâm sự

Sự nghiệp của chàng rapper kiêm hotboy đình đám

Dù lựa chọn bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại GVR nhưng phải tới khi Lil Shady trở thành rapper chính của nhóm KsHomie, anh mới bắt đầu nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Năm 2007 Lil Shady đã có sự kết hợp hoàn hảo với rapper Kyo cùng tạo ra những ca khúc đình đám một thời như: Ngày mai, Buông tay, Tự hoàn thiện, Color of life, Mama my angel,... Cặp bạn thân Lil Shady - Kyo từng khuấy đảo những diễn đàn online với loạt ca khúc mà giới trẻ thời ấy có thể nghe đi nghe lại không chán.

Rapper hot boy Kyo và Lil Shady thời điểm những năm 2007 - 2010.

Không chỉ có tài năng đặc biệt trong âm nhạc mà cả hai còn được mệnh danh là hot boy nhờ vào vẻ ngoài điển trai và kiểu tóc trendy nhất thời điểm hiện tại không thể lẫn. Thời trang của Lil Shady và Kyo từng là chuẩn mực cho vẻ đẹp lúc bấy giờ. Rapper Kyo cũng từng chia sẻ về niềm đam mê rap của anh và Lil Shady lúc bấy giờ: "Nhạc rap từng là nguồn sống của bọn mình. Những năm 2010, mình với nhiều bạn thân như Lil Shady nói chuyện với nhau cả ngày không chán."





Thế nhưng Lil Shady lại quyết định bỏ ngang sự nghiệp khi ở đỉnh cao vì lí do cá nhân và sau đó xu hướng nghe rap của giới trẻ cũng thay đổi kéo theo sự thoái trảo của các diễn đàn, blog. Phải đến năm 2013, nam rapper 8x mới quay trở lại, mặc dù anh ít rap hơn và khó có thể quay lại thời hoàng kim như đã từng nhưng danh tiếng vẫn còn đấy.

Năm 2018, Ca khúc 102Hater của rapper Lil Shady x Zenky x Bình Gold khiến cộng đồng fan Kpop tố khi có phần giai điệu giống ca khúc BE I của B.I (iKON). Ngay sau đó sự việc lùm xùm lan truyền chóng mặt, fandom của iKon đã yêu cầu YG đưa ra hành động pháp lý bảo vệ các sản phẩm âm nhạc của "gà nhà". Trước tình hình trên, Lil Shady phải tạm tháo ca khúc khỏi Youtube của mình.

Ca khúc có sự tham gia của Lil Shady bị tổ "đạo nhạc" và phải gỡ khỏi Youtube.

Tháng 12/2019, Lil Shady cho ra mắt ca khúc Gấu mèo, đây như một ca khúc mang tâm sự anh về cuộc đời thông qua giọng rap trầm buồn càng khiến người nghe thấm đượm hơn.

Sau khi ra mắt với tư cách là giám khảo của chương trình King of Rap, Lil Shady kết hợp với Bình Gold bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ với sản phẩm âm nhạc mới với concept ăn chơi ngang tàng dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng lại rất được lòng khán giả trẻ. Có thể nói đây là những bước tiến lớn trong sự nghiệp của Lil Shady để có thể tìm về ánh hào quang thuở ban đầu của mình.

Hai "dân chơi" Bình Gold và Lil Shady cùng nhau ra mắt sản phẩm âm nhạc.

Một gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng nam rapper





Vào năm 2017, những khán giả yêu rap ngỡ ngàng khi thấy một thành viên đã đăng lên mạng xã hội những hình ảnh và clip ghi lại cảnh, Rapper Lil Shady mặc vest chụp ảnh cưới cùng một cô gái kèm theo đoạn status: ''Vâng, chính là anh, Lil Shady của cái thời 8x,9x bọn em ai yêu thích nhạc rap thì đều biết cả. Còn nhớ hồi xưa, suốt ngày nghiền ngẫm nhạc của anh, thích đến nỗi đọc rap làu làu, quán net nào cũng nghe thấy giọng anh. Thời gian trôi nhanh quá, giờ anh trông thật phúc hậu và đã tìm được công chúa của chính mình''.

Lil Shady đã tìm được một nửa của cuộc đời mình.

Từng là một hot boy trong lòng nhiều cô gái 8x, 9x đời đầu, tin tức nam rapper đã về dinh với vợ khiến nhiều chị em không nuối tiếc. Thông tin về vợ của chàng rapper được giữ khá kín, anh chỉ thi thoảng chia sẻ hình ảnh về con trai đầu lòng lên trang cá nhân.

Lil Shady chụp ảnh cùng con trai.

Vai trò giám khảo King of Rap liệu có phải màn comeback ngoạn mục của Lil Shady

Mới đây, vào ngày 1/08/2020, Lil Shady trở thành HLV trong chương trình " King of Rap ", bên cạnh đó còn có LK, BigDaddy, Đạt Maniac. Chương trình mang đến một sân khấu rap uy tín, chất lượng vô cùng thu hút người xem.

Lil Shady thuộc bộ tứ giám khảo King of Rap.

