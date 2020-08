Rapper LK: Thế hệ F1 của Rap/Hiphop Việt và màn quay lại ngoạn mục sau nhiều năm vắng bóng

LK là ai?

Ca sĩ Lil Knight (LK) sinh ngày 12/5/1983 là một người con của đất Hà Thành, tên thật của anh là Nguyễn Quang Hưng. LK là một nam ca sĩ Việt Nam hát rất thành công thể loại nhạc Rap và từng là thành viên ưu tú của nhóm Vietdreamerz. Có thể nói Lil Knight là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của RapClub, góp phần đưa Hiphop vào thị trường nhạc Việt khá sớm và khi nhắc đến rap không thể thiếu tên anh. Nam rapper 8x có sự may mắn khi tiếp xúc với hiphop sớm khi anh mới học lớp 10 khi tình cờ nghe được CD của Eminem. Từ đó LK bắt đầu nghiên cứu về thể loại âm nhạc này dù khởi điểm rất khó khăn vì không có một trường lớp chính quy và người nào hướng dẫn. Dù chỉ hoạt động ngầm nhưng những sản phẩm của anh vẫn được giới trẻ rỉ tai nhau mỗi khi tung ra sản phẩm mới.

Chân dung rapper Lil Knight.

Anh có sức ảnh hưởng lớn trong giới nghệ sĩ underground và là thần tượng của nhiều khán giả với các ca khúc "Anh nhớ em nhiều", "Người lạ ở cuối con đường", "Ngôi sao cô đơn", "Chiếc lá tình yêu", "Một cái tên", "Đen", "Tàn tro bay mất", "Nơi thuộc về nỗi nhớ", "Một ngày nào đó"... LK từng hợp tác với hàng loạt giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc pop như Đăng Khôi, Mỹ Linh, Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo...

20 năm đam mê cùng Rap/Hiphop của LK

Tiếp xúc với HipHop khá sớm có khả năng hát và sáng tác.Cộng với niềm đam mê sẵn có vào năm 2001 Lil đã cùng Fantasy xy (Dương Thừa Quân) thành lập nhóm VietSpiritz và thể loại mà nhóm hát là HipHop. Họ gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề tìm nhạc và thu âm ,nhưng sau những cố gắng và với sự giúp đỡ của Xlim (admin Rapclub) họ đã vượt qua được những khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu .Vào tháng 11 năm 2001 ca khúc chính thức đầu tiên của nhóm ra đời với tên "Since you lelf me".



Tiếp theo đó một loạt các ca khúc khác như: "Anh sẽ cố quên", "Come back to me", "Heaven Dream" chính thức ra đời đã khiến cho những người yêu thích HipHop biết đến VietSpiritz và đặc biệt là biết đến LK với vai trò là người sáng tác và Rap chính trong nhóm.

Vào năm 2003 "Chung lối" ra đời và đã trở thành ca khúc hot nhất lúc bấy giờ và cho đến lúc này tài năng của LK đã được khẳng định. Đây cũng là bài hát nói lên phong cách riêng của LK và anh cũng được công chúng biết đến nhiều hơn.

Lil Knight trong những năm đầu sự nghiệp.

Con đường nghệ thuật thực sự rộng mở với anh khi vào tháng 11 năm 2004 anh được ca sĩ Đăng Khôi mời hợp tác và được xuất hiện trong album "Chat với Mozart" của Diva Mỹ Linh. Anh là người sẽ thể hiện phần Rap trong hai ca khúc chính của Singer là "Rời xa" và "Chiếc lá tình yêu (Remix)" với giọng đọc khoẻ khoắn không thiên về ca từ mà chủ yếu là chú ý đến Melody.

Cuối năm 2006, anh Nam tiến ra nhập công ty CN và trở thành ca sỹ độc quyền của công ty cùng với ca sỹ Ưng Đại Vệ. Năm 2007 là 1 năm của hiện tượng LK - Ưng Đại Vệ nổi đình đám với các hit như "Ngôi sao cô đơn", "Anh nhớ em nhiều", "1 bài hát đơn giản".

Cặp đôi làm nên hiện tượng Lil Knight và Ưng Đại Vệ.

Thời gian sau đó LK quay trở về Hà Nội và cùng thành lập nhóm rap mang tên LadyKillah cùng JustaTee quy tụ những cái tên vẫn còn đình đám tới thời điểm hiện tại như BigDaddy, Mr.T, Mr.A, Emily, Yanbi và cả Sơn Tùng MTP,.... Đây là nhóm nhạc đầu tiên bắt đầu cho trào lưu underground tại nước ta. Underground có thể hiểu một cách đơn giản là những người nhạc sĩ, rapper chỉ thể hiện các tác phẩm của mình thông qua Internet. Chứ không xuất hiện biểu diễn trực tiếp trên sân khấu hay ra album, single… như các nghệ sĩ khác.

Không chỉ dừng lại ở rap hay underground, LadyKilllah còn mở rộng ra thể loại R&B. Và thu hút được sự quan tâm rất lớn của giới trẻ. Tên tuổi của Lady Killah gắn liền với rất nhiều các sản phẩm âm nhạc nổi tiếng và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ cộng đồng mạng. Các bài hát nổi tiếng như "Thu cuối", "She neva knows", "Người lạ nơi cuối con đường", "Cơn mưa cuối", "Chỉ là giấc mơ", "Cho anh một điều ước"… dù đã ra mắt khá lâu nhưng vẫn được rất nhiều sự yêu mến của người nghe.

Bìa album Đích Đến của Lil Knight.

Năm 2011, LK cho ra mắt album "Đích đến" - một trong những album tập hợp nhiều ca khúc thành công nhất của LK. Ca khúc "Im lặng" trong album này từng là "thánh ca" của giới trẻ Hà Thành lúc bấy giờ.

Sau một thời gian dài hoạt động và được khán giả công nhận tài năng của mình thì các thành viên trong nhóm quyết định rời đi và thể hiện theo hình thức solo một mình. LK cũng "ở ẩn" từ đó bởi vào khoảng thời gian 2 năm (2016-2017) anh gặp cú sốc về tâm lý khi người chị gái yêu thương đột ngột qua đời.

Tới năm 2018, LK quay lại làm nhạc với ca khúc "Thu Dẩm" có lời ca thô tục, bị rất đông người nghe nhạc chỉ trích, thậm chí những nhạc sĩ khác cũng phải lên tiếng bức xúc. Dù biết rằng phong cách nhạc của Lil Knight rất chất và có phần điên trong đó nhưng việc anh sử dụng ca từ một cách thô thiển sẽ dễ dàng gây ra hiểu lầm và dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực trong bộ phận giới trẻ.

Bài hát khiến LK nhận về nhiều chỉ trích.

Vào năm 2019 tại đêm Gala WeChoice Awards, LK cùng Phúc Bồ, Mr.A, Mr.T, Kimmese và Phúc Du đã cùng xuất hiện và mang đến không khí đầy sôi động và thăng hoa qua màn "Hiphop Tribute" ấn tượng do chính nhóm sáng tác và trình bày.

Năm 2020 LK sẽ cho ra mắt album TheGioiMatto đồng thời sẽ kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác như Hoàng Tôn, Bình Gold Rich Choi và đặc biệt là một track Ft cùng Rich Choi kết hợp với Prod Moe Agger - tuyển thủ bóng rổ NBA nhà sản xuất âm nhạc từng được đề cử giải Grammy lần thứ 56. Ca khúc mới nhất của LK mang tên "Hà Nội Xịn" đã ra mắt MV và nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng.

Ca khúc Hà Nội Xịn của LK đang rất được yêu thích.

Không chỉ hoạt động âm nhạc trở lại, LK còn xuất hiện trên truyền hình với tư cách là giám khảo chương trình "King of Rap".

LK chính thức về một nhà với người yêu 5 năm

LK và Thảo Nguyễn quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, họ đã trải qua 5 năm yêu nhau và được hai bên gia đình chấp nhận từ lâu. Thảo Nguyên là một cô gái xinh đẹp với body nóng bỏng và gu thời trang gợi cảm, lúc mới quen nhau, người đẹp 8x thấy lo lắng nhưng LK là người mang lại cho cô cảm giác an toàn, anh còn là người khá hài hước và chiều người yêu. Ngoài ra, vợ tương lai của LK cảm giác tự hào, hãnh diện khi có chồng là người nổi tiếng, có nhiều fan nữ và từng là hiện tượng của giới trẻ một thời.

LK và Thảo Nguyễn đã chính thức về một nhà.

Hai người đều có quan điểm yêu kín đáo, không phô trương trên mạng xã hội . Đến khi cả hai tổ chức đám cưới diễn ra vào ngày 05/11/2019 mới khiến nhiều người bất ngờ và vui mừng chúc mừng nam rapper.

Lễ cưới của LK có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Ngày vui diễn ra trong không khí vô cùng linh đình, có sự góp mặt của đông đảo bạn bè của LK cũng là những người xuất thân từ underground như: Justatee, Emily - Big Daddy, Yanbi, Mr.T, Mr.A, Cường Seven,...





Hiện cặp đôi này đang thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau chương trình "King of Rap" khi có nhiều màn tương tác cười té ghế trên mạng xã hội.

Giám khảo LK bị vợ "tra hỏi" sau khi những hình cũ của nam rapper bị cộng đồng mạng "đào mộ".





Thử sức với vai trò giám khảo trong chương trình King of Rap



Trở thành giám khảo của gameshow "King Of Rap" là dấu mốc cho sự tái xuất của LK trong năm 2020. Ngồi 'ghế nóng', anh gây chú ý khi đưa ra nhiều nhận xét thú vị về chuyên môn cho các thí sinh. Chia sẻ lý do tham dự 'King Of Rap' mùa đầu tiên, LK cho biết anh cảm thấy đây là một sân chơi đủ lớn để phát triển cộng đồng, đưa văn hóa Hip-hop đến gần hơn với khán giả cả nước. Anh cũng cho rằng đây là bệ phóng giúp các rapper trẻ rút ngắn con đường đi đến thành công.

Giám khảo Lil Knight nhận được nhiều sự yêu mến sau khi ngồi ghế nóng King of Rap.

Đồng hành cùng anh là 3 giám khảo Lil'Shady, BigDaddy và Datmaniac.

