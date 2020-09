Vì sao rất khó giám định ADN đối với tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2?

Liên quan đến vụ việc tro cốt người quá cố ở chùa Kỳ Quang 2 bị chất đống lẫn lộn rơi mất di ảnh, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu - trụ trì nhà cho biết, sẽ giám định ADN tro cốt để xác định danh tính. Chi phí giám định do nhà chùa chi trả.





Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, việc giám định tro cốt gần như không thể thực hiện được vì cấu trúc ADN đã bị phá hủy dưới nhiệt độ cao. Nếu tiến hành phân tích thì tỷ lệ thành công rất thấp.





Rất khó giám định ADN từ tro cốt người quá cố (Ảnh Giác ngộ)

Tiến sĩ Giang Hoa - phó viện trưởng Viện di truyền y học TP Hồ Chí Minh cho biết, việc xét nghiệm ADN trong tro cốt hoặc những tro cốt lâu năm hoàn toàn không có khả năng. Nguyên nhân là bởi sau khi đốt, xương đã bị cháy hoàn toàn.





Còn đối với những tro cốt lâu năm không được thiêu đốt thì lấy tủy xương sấy khô, nghiền ra, sử dụng phương pháp phân giải rất đặc biệt mới nhân bản được ADN. Muốn có kết quả cao phải sử dụng công nghệ kỹ thuật phân tích gen tốt nhất. Tuy nhiên, khả năng xác định được đúng gen vẫn không cao, thậm chí chỉ chính xác được 50%.





Đồng quan điểm, ông Hoàng Hà - Giám đốc Trung Tâm Giám định ADN thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng cho rằng, ở nhiệt độ cao, cấu trúc ADN đã bị gãy, thậm chí phân hủy hoàn toàn.





"Dù công nghệ tách chiết, giám định ADN ngày nay đã rất tiên tiến nhưng giám định các mẫu tro cốt rất khó. Thi thể bị hóa tro hoàn toàn thì rất khó tách chiết để giám định. Tỷ lệ thành công thấp, khả năng làm được chỉ khoảng 20-30%", ông Hà đánh giá.

Thông báo của nhà chùa





Còn cán bộ kỹ thuật hình sự - Bộ Công an - chuyên về giám định ADN cho hay, hiện nay không giám định ADN dựa trên tro cốt được. Theo vị cán bộ này, khi hỏa thiêu, thi hài bị cháy hết thì vật chất còn lại chỉ là arbon (tro cốt), không còn vật chất chứa thông tin ADN để có thể giám định.





Nếu không có các dữ liệu thông tin khác có thể xác định tro cốt ấy là của ai thì việc dựa vào kết quả giám định ADN tro cốt thì không khả thi.





TS Nguyễn Lê Cát, Chủ nhiệm Khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y quân đội đề xuất người thân, cũng như nhà chùa cần tính tới các phương án khác, tối ưu hơn để phân loại, xác định danh tính những lọ tro cốt trên.





Ông Cát cho rằng, có thể áp dụng phương pháp giám giám định kỹ thuật hình sự như giám định qua hồ sơ, ảnh chụp sơ đồ được lưu trữ, dấu vân tay... để xác định các mối liên quan nếu có.

Your browser does not support HTML5 video.

Người thân đề nghị thủy táng tro cốt những người quá cố bị mất biển tên









Theo Thanh Mai/SKCĐ