Realme trình làng tai nghe giống AirPods, giá chưa đến 1 triệu đồng

Ngày 25/5, Realme - thương hiệu phụ của OPPO vừa trình làng một mẫu tai nghe mới tại Ấn Độ có ngoại hình giống AirPods với mức giá cực kì phải chăng. Tên gọi đầy đủ của tai nghe true wireless mới nhất này là Realme Buds Air Neo, được coi như phiên phản rút gọn của chiếc Realme Buds Air từng được ra mắt vào tháng 12 năm ngoái.

Chiếc tai nghe không dây có giá chưa đến 1 triệu đồng này được hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.0, ghép nối nhanh với các thiết bị khác thông qua công nghệ Fast Pair độc quyền của Google. Buds Air Neo được trang bị củ loa 13mm và chip R1 chuyên dụng giúp việc kết nối giữa điện thoại và tai nghe ổn định hơn.

Đáng chú ý, Buds Air Neo có thể sử dụng tới hơn 3 tiếng sau mỗi lần sạc đầy. Khi kết hợp với case sạc, lượng pin tối đa của chiếc tai nghe có thể lên tới 17 tiếng. Tuy nhiên, case sạc của Buds Air Neo sử dụng cổng MicroUSB thay vì sạc không dây.

Với ứng dụng Realme Link cài đặt trên smartphone, người dùng có thể dễ dàng quản lý tai nghe, cập nhật firmware, thiết lập các thao tác cử chỉ và nhiều hơn thế nữa... Không chỉ vậy, thiết bị cũng hỗ trợ kháng nước theo tiêu chuẩn IPX4 - tính năng chống mồ hôi.

Realme cũng hỗ trợ tính năng điều khiển cảm ứng như nhấn đúp để trả lời cuộc gọi, chạm để chạy/dừng nhạc, kích hoạt trợ lý giọng nói,... Buds Air Neo được tính hợp cảm biến quang học để phát hiện vị trí tai nghe, do đó có thể dừng phát nhạc khi người dùng không đeo nó. Tai nghe này cũng được cài đặt chế độ trò chơi với khả năng giảm độ trễ 50% so với chế độ thông thường. Người dùng chỉ cần giữ hai bên tai nghe để tắt/ bật tính năng này.

Realme Buds Air Neo được phát hành với 3 phiên bản màu sắc là Trắng, Xanh Lá và Đỏ, được bán với giá bán lẻ là 2999 Rupee (khoảng 925.000 đồng) tại Ấn Độ.

