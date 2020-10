4 quán cà phê Đà Lạt nằm biệt lập trong rừng, không gian cực chill team sống ảo không thể bỏ lỡ

Bên cạnh những cái tên đã quá nổi tiếng như Still Cafe, Túi Mơ To, The Wilder Nest,… gần đây Đà Lạt còn nổi lên một số quán cà phê nằm biệt lập trong cánh rừng thông với không gian xanh ngút ngàn, cho du khách tận hưởng không khí trong lành.