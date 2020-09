Rhymastic: 9x đa tài đứng sau thành công nhiều bản hit và hành trình trở thành BGK Rap Việt

Rhymastic là ai và Rhymastic sinh năm bao nhiêu?



sinh năm 1991 có tên thật là Vũ Đúc Thiện. Anh là một rapper, nhạc sĩ chuyên nghiệp, nghệ sĩ thu âm, nhà sản xuất âm nhạc trẻ đang được giới trẻ Việt Nam quan tâm. Rhymastic được không ít người hâm mộ định danh là 'phù thủy âm nhạc', nghệ sĩ Việt hiếm hoi có thể cân hết mọi vai trò từ sáng tác, hát, rap đến hòa âm phối khí.

Rhymastic và vợ.

Được biết, Rhymastic từng làm việc cho phòng thu M4ME với nhiều nghệ sĩ trẻ có tên tuổi như Justa Tee và Young Uno. Hiện tại, anh chàng 9x đa tài đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ trẻ trung xinh đẹp và bé con kháu khỉnh.

Vợ Rhymastic có tên là Lai Thanh Huyền, sinh năm 1996, từng là cựu học sinh của trường THPT Việt Đức và tốt nghiệp khoa Khách sạn – du lịch, trường Đại học Thương Mại. Trước khi trở thành bạn gái của của chàng rapper đình đám, Thanh Huyền từng là gương mặt mẫu lookbook quen thuộc cho nhiều thương hiệu thời trang ở thành phố Hà Nội.

Cặp đôi đi đến hôn nhân vào tháng 4/2019 và chào đón con trai đầu lòng hồi tháng 7/2020 vừa qua. Vợ Rhymastic sở hữu gương mặt chuẩn con gái Á Đông với nét thanh tú, nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút. Không những thế, Thanh Huyền còn có vóc dáng thon thả, cân đối.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Rhymastic.

Được biết, Thanh Huyền cũng chính là nguồn cảm hứng giúp Rhymastic sáng tác ra 'Yêu 5' - bản hut làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc một thời và cũng giúp khẳng định tên tuổi của chàng rapper trẻ.





'Phù thủy âm nhạc' tạo nên nhiều bản hit

Dù tốt nghiệp Đại học kiến trúc Hà Nội nhưng Rhymastic lại có niềm đam mê bất tật với nghệ thuật. Từ năm 2009, anh đã bắt đầu tự mày mò và sáng tác, sản xuất âm nhạc để thỏa mãn niềm đam mê của mình.



Đến năm 2011, anh chàng chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật bằng việc trở thành một mẩu của Space Speakers (gồm Touliver, JustaTee, Kimmese, Rhymastic, Triple D, Ứng Duy Kiên và Soobin). Mỗi người một tài năng và Rhymastic lựa chọn tỏa sáng trong bóng tối, trở thành một producer.

Từ năm 2009, anh đã bắt đầu tự mày mò và sáng tác, sản xuất âm nhạc để thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Với khả năng sản xuất âm nhac, Rhymastic đã đứng sau hỗ trợ không ít các sản phẩm âm nhạc của bạn bè. Chính anh là người đã tạo ra bản sắc riêng của team Soobin trong chương trình The Remix mùa 2.

Vốn được biết đến là một nhà sản xuất 'mát tay', Rhymastic từng tạo nên nhiều bản hit nổi tiếng như: Sâu trong em – Bích Phương, Bình yên những phút giây – Sơn Tùng M-TP, Nếu như một ngày – Min, Nơi ta chờ em - Will...

Đỉnh điểm là năm 2017, ca khúc Yêu 5 của Rhymastic ngay khi ra mắt đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt, khiến giới trẻ mê mẩn. Với gia điệu bắt tai, cách gieo từ đầy âm vần với cách hòa âm phối khí cực hút đã khiến Yêu 5 khuấy đảo thị trường âm nhạc Việt lúc bấy giờ. Chỉ sau 2 tháng ra mắt, Yêu 5 đã đạt được 25 triệu lượt xem trên kênh Youtube bao gồm các bản video, Mp3, cùng 15 triệu nghe trên kênh Mp3. Bài hát cũng góp phần đưa dòng nhạc Underground sau một thời gian vắng bóng trở lại làng nhạc Việt.

Năm 2017, ca khúc Yêu 5 của Rhymastic ngay khi ra mắt đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt, khiến giới trẻ mê mẩn.

Sau bản hit gây nghiện Yêu 5, Rhymastic tiếp tục chinh phục khán giả bằng nhiều sản phẩm âm nhạc khác như: Nến và hoa, Trên lầu cao, Ngọn đuốc đêm, Lang thang,... Tháng 7/2020, chàng rapper sinh năm 1991 cho ra mắt MV Giàu sang được đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc, thông điệp lẫn hình ảnh, cho thấy một Rhymastic ngày càng trưởng thành hơn trước.

'Nhân vật tấu hài' trong Rap Việt

Không chỉ liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới, Rhymastic còn được 'chọn mặt gửi vàng' trở thành ban giám khảo (BGK) trong các chương trình truyền hình lớn như Ngôi Sao đại chiến và mới đây nhất là chương trình Rap Việt

Cùng với 'anh bạn thân' JustaTee, Rhymastic đã trở thành một trong 2 BGK của chương trình Rap Việt.



Cùng với 'anh bạn thân' JustaTee, Rhymastic đã trở thành một trong 2 BGK của chương trình Rap Việt. Tối 1/8 vừa qua, chương trình này đã chính thức lên sóng và trở thành sàn đấu âm nhạc hot nhất thời điểm hiện tại với những màn tranh tài đỉnh cao cùng dàn thí sinh tài năng và chất lượng.



Đặc biệt trong tập 3 của chương trình, nhân vật giật "spotlight", khiến dân tình phát cuồng, ưu ái trao danh hiệu MVP (người xuất sắc nhất) không ai khác chính là anh chàng 'tấu hài' Rhymastic. Không chỉ là một rapper, nhà sản xuất âm nhạc tài năng, Rhymastic còn gây ấn tượng bởi cách giao tiếp "mặn mòi hơn biển cả". Anh có thể dễ dàng hoá thân thành 3/4 huấn luyện viên ngồi ghế nóng, khiến Trấn Thành hết lời rủ rê anh đi diễn hài cùng.

Rhymastic gây ấn tượng bởi cách giao tiếp "mặn mòi hơn biển cả".

Nhờ khả năng tấu hài trong Rap Việt, tên tuổi Rhymastic ngày càng được nhiều người yêu mến. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định đã trở thành fan của Rhymastic nhờ pha biến hóa đi vào lòng người của nam rapper trong chương trình Rap Việt.



