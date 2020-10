Rich kid Tiên Nguyễn nhận giải doanh nhân tiểu biểu TP.HCM ở tuổi 24 khiến CĐM ngưỡng mộ không thôi

Trong Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 16 và Tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TP HCM tiêu biểu 2020 diễn ra vào ngày 7/10 vừa qua, Tiên Nguyễn - Phó Tổng Giám Đốc mảng Phát triển Thời trang cao cấp và anh trai Phillip Nguyễn đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nhân TP HCM tiêu biểu.

Tiên Nguyễn trên bục nhận giải

, trong hoàn cảnh tình hình dịch bệnh căng thẳng gây biến động nền kinh tế trong nước, Tiên Nguyễn cùng ban TGĐ đưa công ty đạt tăng trưởng lợi nhuận năm 2019 so với năm trước đạt 50%, đạt 97% kế hoạch đề ra. Riêng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 105% so với kế hoạch đề ra. Đến nay, IPPG đã có 35 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực độc quyền nhập khẩu và phân phối 108 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam.

Ở tuổi 24, giải thưởng này sẽ là một cột mốc sáng chói trong con đường sự nghiệp sau này của Tiên Nguyễn và là một động lực to lớn để cô tiếp tục theo đuổi con đường kinh doanh . Cụ thể

Giải thưởng doanh nhân tiêu biểu TP HCM đã nhận hơn 215 đề cử để bình chọn theo đánh giá của hội đồng xét duyệt, đây là những doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản đã cùng với ban Tổng Giám đốc Công ty đưa ra những hoạch định và thực hiện nhiều dự án không chỉ trong kinh doanh mà còn trên nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, an sinh xã hội và hoạt động vì cộng đồng. Đây là yếu tố giúp Tiên Nguyễn trở thành cá nhân phù hợp với tiêu chí của giải thưởng này.

Gia đình Tiên Nguyễn có đóng góp lớn trong đợt dịch COVID-19

Ngoài những thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh, Tiên Nguyễn còn là gương mặt nổi bật trong hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Nàng rich kid thường xuyên chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kham khổ bằng cách xây nhà tình nghĩa, xây dựng trường học và nơi ở cho các em học sinh và thầy cô giáo vùng sâu vùng xa, đóng góp vào các quỹ đền ơn đáp nghĩa của các chương trình xã hội tại các địa phương với tổng số tiền đóng góp hơn 172 tỷ đồng.



Đặc biệt, trong đợt bùng phát đại dịch hồi đầu năm, Tiên Nguyễn với cương vị là giám đốcQuỹ vì Cộng đồng IPPG,Tiên Nguyễn đã đại diện tập đoàn đóng góp hơn 30 tỷ đồng cho điều trị và phòng chống dịch Covid-19.

Tiên Nguyễn hiện đã hoàn thành việc học và trở thành một doanh nhân

Tiên Nguyễn (năm nay 24 tuổi) sinh ra trong gia đình danh giá với mẹ là cựu diễn viên Thủy Tiên, bố là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, Tiên Nguyễn sang Anh học tiếp lên cao học. Hiện tại, cô đã hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị Hàng không (City University of London).



Cuộc sống sang chảnh của Tiên Nguyễn

Cô nàng thường được cộng đồng mạng gọi vui là "rich kid" vì thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những bức ảnh về cuộc sống xa hoa. Nhưng không ngờ rằng bên cạnh những phút giây tận hưởng, cô nàng còn rất chăm chỉ với hoạt động kinh doanh gia đình và đạt được nhiều thành tựu lớn.

Theo Thanh Thùy/SCKĐ