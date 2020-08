`Rap Việt`: Profile khủng của rapper gom trọn 4 nón vàng của những vị huấn luyện viên quyền lực

Tập 2 của "Rap Việt" đã bùng nổ với tiết mục rap kinh dị dựa trên câu chuyện dân gian "Bắc Kim Thang" của anh chàng Ricky Star (Trần Tiến). Những tưởng cái tên Tage "Lớp 13" mới là thí sinh chiếm trọn spot light nhưng cái tên Ricky Star đã khiến cả dàn giám khảo và khán giả cùng cháy hết mình.

Chân dung nam rapper tài năng Ricky Star.

Soi kĩ profile của nam rapper Ricky Star khán giả không khỏi giật mình bởi anh là cái tên đã nổi danh trong giới underground từ lâu. Chưa kể đến những hit "khủng" mới như "Lý cây bông" hay gần đây nhất là MV triệu view "Sao anh chưa về nhà" cùng Amee đã vượt ra khỏi cộng đồng underground và được khán giả biết tới rộng rãi hơn. Nam rapper sinh năm 1994 và anh bắt đầu đam mê với thể loại Rap/ Hip hop rất sớm từ năm 16 tuổi. Năm 2017, Ricky Star tham gia chương trình "Người Bí Ẩn" và còn là khách mời của ca sĩ Bảo Thy trong chương trình "The Remix" mùa 3. Anh chàng cũng chính là người thể hiện ca khúc chủ đề của "Người Ấy Là Ai" - show truyền hình ăn khách nhất nhì Việt Nam hiện nay.

Hóa ra cái tên Ricky Star vốn đã không còn xa lạ với khán giả cùng loạt hit đình đám với các nghệ sĩ tên tuổi.





Xuất hiện trên sân khấu với trang phục đậm chất miền Tây, áo bà ba, khăn rằn, đi chân trần, Ricky Star đã nhanh chóng để lại ấn tượng cho 2 Giám khảo và cả 4 vị HLV. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa bởi anh chàng ngay lập tức tỏ rõ cá tính của mình với những đoạn flow tinh tế, chất giọng ma mị, khai thác chủ đề dân gian mới lạ. Ricky Star mang đến màn biểu diễn bùng nổ khiến không khí trường quay ngay lập tức vỡ òa khiến cả 4 vị HLV ngay lập tức phải quăng chiếc nón vàng để giành được thí sinh tài năng này.

Ricky xuất hiện với hình ảnh đậm chất miền Tây Nam Bô sông nước.



Không chỉ được 4 vị huấn luyện viên ưu ái mà ngay cả giám khảo Rhymastic cũng không tiếc lời khen và gọi phần biểu diễn này là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo chặt chẽ. JustaTee cũng đồng tình: "Đã mắt đã tai, cả phần nghe phần nhìn, Ricky bước lên sân khấu biết tiết chế điều cần tiết chế và tỏa sáng, phát huy hết khả năng của mình". HLV Wowy nói thêm, dù Ricky Star vào đội nào thì đội đó cũng sẽ giống như "cọp mọc thêm cánh".

Phần thể hiện đậm chất ma mị và cá tính của Ricky trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hiền khô.



Sau phần trình diễn, cả 4 vị HLV đều đưa ra những lời thuyết phục đường mật để kêu gọi Ricky Star về đội của mình. Binz chia sẻ anh rất thích sự khác biệt mà Ricky mang đến, anh hứa sẽ phát huy tất cả khả năng mà Ricky đang có. Binz cũng tâm sự thật rằng thường anh sẽ chọn những thí sinh có chất âm nhạc giống mình nhưng đây là lần đầu tiên Binz bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để chọn gu âm nhạc khác lạ như của Ricky. Karik mong muốn cùng Ricky hướng tới việc làm nhạc với màu sắc mới. Suboi cho biết có thể "biến" Ricky thành đại diện cho Việt Nam tại quốc tế còn Wowy khẳng định đây là tiết mục tuyệt vời nhất từ đầu chương trình cho đến thời điểm hiện tại, cả hai sẽ rất hợp khi có sở trường làm Rap mang nét đặc trưng riêng của Việt Nam.

Sau tất cả thì hóa ra anh chàng Ricky Star vốn đã nhắm tới đội hình huấn luyện viên Binz từ bao giờ. Hãy cùng theo dõi hành trình của Ricky Star trong chương trình "Rap Việt" với tư cách là một thành viên của đội Binz trong những tập tiếp theo nhé!

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ