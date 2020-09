Rộ nghi vấn hẹn hò với Việt Anh, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga nói gì?

Quỳnh Nga đã đón chào sinh nhật tuổi 32 trong ngày 7/9 vừa qua, tổ chức tiệc linh đình mừng tuổi mới với những người bạn bè thân thiết, chụp ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ lên mạng xã hội

Trong bữa tiệc, Quỳnh Nga đã diện chiếc váy đỏ chót khoe vai trần gợi cảm. Quá lời nhiều chúc mừng được gửi đến khiến cô nàng không giấu được nụ cười trên môi. Trong đó, nhân vật chiếm spotlight không kém chính là nam diễn viên Việt Anh.

Hầu hết trong các bức ảnh, Quỳnh Nga và Việt Anh luôn đứng sát nhau, có những cử chỉ thân thiết, tình tứ. Điều này càng dấy lên nghi vấn hẹn hò của cặp đôi. Chuyện là, Quỳnh Nga và Việt Anh thời gian qua thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong những buổi họp nhóm, đứng sát bên nhau trong mọi khung cảnh.

Tuy nhiên, trong clip được một người bạn chung chia sẻ, MC dẫn dắt bữa tiệc khi chúc mừng đã xướng tên cả cặp đôi: "Chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nga và Việt Anh". Theo nhiều người, sinh nhật Quỳnh Nga là 7/9, Việt Anh là 8/9 nên rất có thể cả 2 đã tổ chức chung tiệc mừng tuổi mới.

Được biết, tin đồn hẹn hò của Việt Anh và Quỳnh Nga xuất hiện từ năm 2019. Theo nhân vật chính, họ thường xuyên gặp gỡ vì chơi chung nhóm bạn thân gồm Vân Hugo, Huyền Lizzie, Lã Thanh Huyền, Thái Dũng,...

Khi nói về mối quan hệ này, Quỳnh Nga lên tiếng: "Chúng tôi vẫn là anh em, đồng nghiệp thân từ trước đến nay". Việt Anh cũng chia sẻ trên báo Pháp luật và Bạn đọc rằng: "Tôi và Quỳnh Nga đã trả lời nhiều lần về vấn đề này rồi. Tôi nghĩ nên để mọi người tự hiểu thì hơn. Có lẽ do bọn tôi cùng chơi chung nhóm bạn thân, đi đâu làm gì đều không thiếu 1 ai nên dễ bị mọi người hiểu như vậy".

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ