Rò rỉ hình ảnh về iPhone 12: Lấy cảm hứng từ iPhone 4 nhưng cực ấn tượng với màu xanh navy bắt mắt

Tổng thể về thiết kế của iPhone 12

Trong concept thiết kế đến từ North's Globe Concepts, chiếc iPhone 12 Max sẽ có thiết kế gần giống với iPad Pro, các cạnh sẽ được làm phẳng hơn, cụm camera phía sau cũng không quá khác biệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple đã trải qua 3 thế hệ smartphone sử dụng kiểu thiết kế màn hình tai thỏ có kích thước lớn, cùng với phần khung viền bo cong mềm mại trên các thế hệ smartphone của mình là iPhone X, iPhone XR / iPhone Xs / iPhone Xs Max và bộ 3 iPhone 11.

Hình ảnh của chiếc iPhone 12 với màu Xanh Navy bắt mắt

Hằng năm Apple sẽ có những thay đổi nhỏ về thiết kế trên dòng sản phẩm của mình. Theo chu trình 3 năm của Apple, các leaker dự đoán mẫu iPhone 12 năm nay sẽ có sự thay đổi về kiểu thiết kế. Theo một số nguồn tin rò rỉ, sự thay đổi đầu tiên sẽ ở phần mặt trước. Các cảm biến ở mặt trước như Face ID, camera trước,... sẽ được sắp xếp lại gọn gàng hơn, và do vậy phần tai thỏ của chiếc iPhone mới này sẽ được thiết kế nhỏ hơn.

Mỗi năm Apple đều có sự thay đổi nhỏ về thiết kế trên các thiết bị của mình

Nhìn vào bản vẽ được cho là của iPhone 12 này, chúng ta sẽ thấy loa thoại được đặt lên trên giống như đại đa số các các smartphone hiện nay, thay vì được đặt trong phần tai thỏ như các mẫu iPhone hiện tại.

Hãy nhìn bản rò rỉ từ tài khoản Twitter có tên @jon_prosser về iPhone 12 này mà xem

Các viền xung quanh màn hình cũng được tối giản để đạt được độ dày 1.55 mm. Điểm nhấn chính của iPhone 12 đến từ các cạnh viền xung quanh máy. Phần cạnh viền sẽ có thiết kế vuông vức, nam tính như trên mẫu iPhone 4s trước đây.

iPhone 12 có thể sẽ có thêm tùy chọn màu sắc mới là xanh hải quân (Navy blue). Có thể thấy ở dòng iPhone 11 năm ngoái, Apple đã bổ sung thêm tùy chọn màu sắc mới là “Midnight green” mang đến luồng gió mới cho người dùng, trở thành màu sắc hot nhất năm và giúp Apple vượt doanh số ngoài mong đợi. Một tin đồn khác cho biết các mẫu iPhone 12 có thể có màu xanh nhạt, tím và cam nhạt, cùng với các màu khác.

Phần khung viền bao quanh máy được thiết kế vuông vức giống với iPhone 4s

Đặc biệt iPhone 12 sẽ sử dụng cổng USB-C thay vì cổng Lighning như các thế hệ iPhone hiện tại. Hy vọng điều này là sự thật để người dùng thuận tiện hơn trong việc chuyển đổi dữ liệu, cũng như thống nhất việc sử dụng chuẩn sạc chung giữa các nhà sản xuất smartphone.

Giá bán iPhone 12 sẽ thế nào?

Nguồn tin 1: Giá bán sẽ 'không tăng' so với iPhone 11

Theo một thông tin rò rỉ đáng tin cậy, nhà phân tích Ming-chi Kuo cho biết iPhone 12 sẽ bán ra với thân máy trần và không tặng kèm củ sạc ngay trong hộp. Việc lược bỏ củ sạc, tai nghe và cả dây sạc được cho sẽ giúp giá bán của iPhone 12 Series không tăng hoặc tăng nhẹ so với giá iPhone 11 hiện tại. Thế nhưng, iPhone 12 gần như sẽ có 5G và đây cũng là lý do khiến mức giá sản phẩm này phải tăng lên.

Một số nhà phân tích công nghệ ước tính, Apple sẽ định giá iPhone 12 ở mức 649 USD (khoảng hơn 15 triệu đồng), iPhone 12 Pro giá 999 USD (hơn 23 triệu đồng) và iPhone 12 Pro Max giá 1.099 USD (khoảng hơn 25.6 triệu đồng).

Màu xanh hải quân độc đáo sẽ có mặt trên mẫu iPhone 12 năm nay

Nguồn tin 2: Dù không tặng kèm củ sạc nhưng giá bán vẫn cao so với iPhone 11

Dòng iPhone năm nay vẫn sẽ được chia thành hai phân khúc giá cao (dòng Pro) và giá thấp (dòng bình thường). "Macrumors trích dẫn nhà phân tích Jeff Pu dự báo giá iPhone 12 sẽ bắt đầu từ 749 USD (khoảng 17.2 triệu đồng), tăng 50 USD (khoảng 1.1 triệu đồng) so với iPhone 11 có giá 699 USD (khoảng 16.1 triệu đồng). Jeff Pu cho biết giá tăng là do iPhone 12 được bổ sung thêm công nghệ 5G và màn hình OLED.

Nhiều nguồn tin cho hay, Apple sẽ tung ra 4 phiên bản cho thế hệ iPhone năm nay. 2 phiên bản iPhone 12 Pro sẽ được trang bị màn hình 6.1 và 6.7 inch, 2 phiên bản iPhone còn lại sẽ có màn hình 5.4 và 6.1 inch.

Apple bắt tay với Qualcomm để iPhone 12 hỗ trợ được mạng 5G

Theo thông tin từ tài khoản @L0vetodream tiết lộ, iPhone 12 sẽ được trang bị chip Apple A14 được sản xuất trên tiến trình 5 nm, hỗ trợ kết nối 5G.

iPhone 12 sẽ là thế hệ iPhone đầu tiên được hỗ trợ 5G. Theo Macrumors, Apple sẽ sử dụng modem 5G đến từ Qualcomm. Trước đây, Apple và Qualcomm từng vướng vào những vụ lùm xùm kiện tụng nhưng đã tìm ra hướng giải quyết vào tháng 4/2019. Hiện tại, hai hãng này đang hợp tác để đưa 5G vào các mẫu iPhone 12.

iPhone 12 với một phiên bản màu mới rất đẹp mắt, đồng bộ cùng Apple Watch mới trong năm nay

Nhà phân tích Blayne Curtis của Barclays dự đoán rằng các mẫu iPhone 12 Pro sẽ có RAM 6 GB và iPhone 12 sẽ có RAM 4 GB. Các mẫu iPhone năm nay cũng sẽ có dung lượng pin tốt hơn. Mặc dù viên pin được dự đoán có kích thước nhỏ và mỏng hơn 50% so với các thế hệ trước đó.

Một điều nữa fan của nhà Táo cần phải biết đó là dòng iPhone 12 dự kiến sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh. Không biết thông tin này có đúng sự thật hay không, nhưng sẽ thật tuyệt nếu nó trở thành hiện thực. Tuy nhiên iPhone 12 có thể sẽ không có củ sạc đi kèm, điều này có lẽ sẽ khiến cho nhiều người hoang mang rồi đây.

iPhone 12 sử dụng chung cảm biến camera với iPad Pro 2020?

Cụm 3 camera cùng cảm biến LiDAR là điểm nhấn ở mặt sau của chiếc điện thoại . Theo thông tin rò rỉ, Apple sẽ trang bị cảm biến thứ tư là LiDAR, giống với mẫu iPad Pro vừa ra mắt cách đây không lâu. Các mẫu iPhone 12 Pro được cho là sẽ có khả năng mang lại sự ổn định hình ảnh cho ống kính góc siêu rộng.

Theo các nhà phân tích của UBS, các mẫu iPhone cao cấp 6.7 inch và 6.1 inch sẽ được trang bị camera 3 ống kính và cảm biến LiDAR, còn hai mẫu iPhone còn lại thì chỉ sử dụng cụm camera kép.

