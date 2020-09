Rộ tin "bảo vật xứ Đài" Hứa Quang Hán sẽ làm nền cho cặp đôi Ngôn - Khải với dự án phim "Thượng Thực

Dự án phim cổ trang "Thượng Thực" với sự tham gia của cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đang gây sốt vì màn tái ngộ trong mơ của cặp đôi lỡ duyên của "Diên Hi Công Lược". Bên cạnh cặp đôi Ngôn - Khải, một nhân vật nữa cũng đang có khả năng gia nhập hội "gà" Vu Chính lần này là Hứa Quang Hán - nam tân binh nổi đình nổi đám với bộ phim "Muốn Gặp Anh".

Tin đồn rộ lên bởi một bài đăng của blogger đã "phao tin" Hứa Quang Hán sẽ đóng vai phụ trong "Thượng Thực". Vai nữ phụ sẽ thuộc về Ngô Giai Di - bạn diễn của Hứa Khải trong "Thiên Vũ Kỷ" và cũng thuộc Hoan Ngu - công ty của Vu Chính.

Nam diễn viên Hứa Quang Hán

Hứa Quang Hán là một diễn viên thực lực nhưng kì lạ thay sự tham gia của anh chàng lại khiến các fan đã vô cùng bất bình và phẫn nộ. Hóa ra fan cho rằng một tân binh đầy thực lực như Hứa Quang Hán không nên chỉ dừng lại ở một vai phụ làm nền. Anh từng hai lần được đề cử Nam chính và Nam phụ ở giải thưởng Kim Chung danh giá của Đài Loan. Cũng bởi vậy mà việc anh chàng đóng vai phụ trong khi hai diễn viên gây tranh cãi về diễn xuất chưa xuất sắc là Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải lại đóng chính là điều khiến khán giả khó chấp nhận.

Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải nên duyên trong "Thượng Thực"



Tin đồn chưa kịp lan rộng đình đám thì bất ngờ Vu Chính đã thẳng thắn phản bác lại thông tin này bằng dòng trả lời ngắn gọn: "Nói điêu cũng vừa thôi, đăng lung tung không chịu trách nhiệm". Fan thấy khó hiểu không biết Vu Chính ở đây muốn phủ nhận tin Hứa Quang Hán tham gia "Thượng Thực" hay tin anh chàng chỉ đóng vai phụ. Trước đó, từng có tin Bạch Lộc - nữ diễn viên đang có màn tái xuất ấn tượng cùng La Vân Hi ở phim mới "Nửa Đường Mật, Nửa Đau Thương" - mới là diễn viên chính nhưng cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn mới là cái tên được lựa chọn.

Được biết "Thượng Thực" là bộ phim cổ trang Trung Quốc lấy bối cảnh thời Minh Thành Tổ thế kỷ 19, tập trung vào những câu chuyện xảy ra tại thượng thực - cơ quan chế biến ẩm thực của triều đình. Nữ chính Ngô Cẩn Ngôn sẽ hóa thân thành nữ đầu bếp đầu tiên được hoàng đế nghiêm túc tuyển lựa vào nấu ăn cho hoàng gia. Bên cạnh cô còn có hai "đồng nghiệp" - một gã ăn xin (Hứa Khải) và một đầu bếp trứ danh (rất có thể là vai của Hứa Quang Hán). Cả ba cùng nhau khám phá ý nghĩa thật sự của "ẩm thực" và dùng nó để xoa dịu dạ dày của hoàng đế.

Bộ phim "Thượng Thực" sẽ chiếu vào năm 2021

Dự án "Thượng Thực" dự kiến sẽ kéo dài 50 tập và chiếu vào năm 2021.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ