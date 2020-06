Rộ tin Đặng Văn Lâm về Việt Nam, HLV đội bóng Thái Lan nói gì?

Liên quan đến tin đồn xuất hiện trong thời gian gần đây cho rằng Đặng Văn Lâm sẽ sớm chia tay CLB Muangthong United (Thái Lan) để về Việt Nam thi đấu, mới đây, ông Alexandre Gama - HLV trưởng của đội bóng cầu thủ Việt kiều đang thi đấu đã chính thức lên tiếng về thông tin này.

"Tôi không biết những thông tin đó xuất phát từ đâu, nhưng tất cả đều là tin đồn. Luôn xuất hiện những thông tin như vậy với những cầu thủ giỏi và là trụ cột của đội bóng. Chắc chắn rằng tôi luôn muốn có Văn Lâm trong đội hình. Cậu ấy là một phần quan trọng của đội bóng", HLV Alexandre Gama khẳng định.

Với tuyên bố này, gần như chắc chắn Đặng Văn Lâm sẽ không rời khỏi Thái Lan, ít nhất là cho tới hết mùa giải.

HLV Thái Lan lên tiếng "đập tan" tin đồn Đặng Văn Lâm về Việt Nam

Trước đó, quản lý của câu lạc bộ Muangthong United Kan Chantarat cũng cho biết muốn giữ Văn Lâm lại trong đội hình và sẽ trọng dụng anh vào từng thời điểm thích hợp:

"Chúng tôi đã hỏi huấn luyện viên Alexandre Gama về trường hợp của Văn Lâm. Ông ấy nói rằng Văn Lâm là một thủ môn giỏi. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm thích hợp mà Văn Lâm sẽ được chọn làm thủ môn số 2 hoặc số 1".

Đội bóng Thái Lan đang có 2 thủ môn giỏi và HLV muốn giữ cả hai ở lại trong đội hình.

"Sau thời gian tạm nghỉ, mọi sự cạnh tranh ở đội bóng đều sòng phẳng. Muốn có được sự tin tưởng của huấn luyện viên thì cả hai cần cố gắng rất nhiều", ông Kan Chantarat cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Đặng Văn Lâm đã đánh mất vị trí số 1 vào tay của thủ thành trẻ Somporn Yos. Việc thủ môn Việt kiều không được ra sân trong 4 trận đấu gần đây khiến người hâm mộ lo lắng anh đang bị "ghẻ lạnh" trên đất Thái. Tuy nhiên, quản lý của Muangthong United khẳng định:



"Mỗi người có một lợi thế riêng. Việc có được bắt chính hay không sẽ phụ thuộc phong độ của họ vì mùa giải vẫn còn rất dài và chúng tôi cũng cần thay đổi ở vị trí thủ môn".

Trước đó, xuất hiện tin đồn cho rằng CLB Thái Lan đã "bật đèn xanh" cho Đặng Văn Lâm rời đi. Một vài câu lạc bộ của V-League cũng đang tỏ thiện ý muốn mua lại hợp đồng của thủ môn số 1 Việt Nam, thậm chí có đội bóng sẵn sàng trả tới 1.2 triệu USD. Tuy nhiên, phía quản lý của Đặng Văn Lâm cho biết anh tôn trọng quyết định của CLB chủ quản, anh cũng muốn ở lại Thái Lan vì đích đến xa hơn của cầu thủ này là các CLB đẳng cấp khu châu lục ở Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Đặng Văn Lâm bắt bóng đẳng cấp làm SVĐ Thái Lan dậy sóng

