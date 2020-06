Rộ tin đồn bị Quỳnh Anh Shyn nghỉ chơi, Chi Pu vẫn thản nhiên làm điều này

Ngày 21/6, dư luận thi nhau bàn tán về nghi vấn Chi Pu bị Quỳnh Anh Shyn đơn phương "nghỉ chơi".

Mọi chuyện bắt đầu từ dòng trạng thái Quỳnh Anh Shyn bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội vào tối muộn ngày 20/6 với nội dung.

"Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy là một người tốt ở ngoài đời thực, chứ đừng chỉ mỗi trên mạng xã hội".

Trùng hợp ở chỗ, dòng trạng thái này giống hệt với trạng thái Gil Lê đăng tải cách đây 1 tháng. Thời điểm đó, nhiều người đồn đoán rằng Gil Lê đang ám chỉ Chi Pu sau khi nữ ca sĩ bộc bạch nhiều câu chuyện tình cảm và rơi nước mắt khi nhắc tới người yêu cũ trong Chi Pu 's The Greatest Show.

Chưa hết, Quỳnh Anh Shyn thậm chí còn đã hủy theo dõi Chi Pu trên Instagram. Động thái này khiến tin đồn rạn nứt tình cảm càng thêm mạnh mẽ.

Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn cùng với Salim và SunHT là hội bạn thân đình đám của showbiz, chơi với nhau kể từ khi chưa quá nổi tiếng. Các cô nàng thường xuyên check-in cùng nhau, đăng ảnh đi chơi. Hôm 13/6 vừa qua, Quỳnh Anh Shyn và một vài người bạn cũng xuất hiện tại tiệc sinh nhật 27 tuổi Chi Pu. Chính vì vậy, động thái "dứt tình" của Quỳnh Anh Shyn khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

Đáng nói, trước khi xuất hiện thông tin rạn nứt tình chị em với người em thân thiết, Chi Pu vướng vào tin đồn có người yêu mới là bạn trai thiếu gia ở Hà Nội, kém nữ nghệ sĩ 2 tuổi. Một số nguồn tin xâu chuỗi 2 sự "trùng hợp" này lại và cho rằng việc cặp "chị chị em em" này nghỉ chơi với nhau vì anh chàng thiếu gia này. Thậm chí có thông tin cho rằng Chi Pu đang yêu người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn.

Hiện cả phía Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đều chưa phản hồi chính thức về những đồn đoán trên. Trong khi bão dư luận đang bủa vây thì Chi Pu vẫn "thản nhiên" cập nhật ảnh mới lên mạng xã hội như chẳng có chuyện gì xảy ra.



Đầu tiên, Chi Pu chia sẻ hình ảnh sexy được chụp lại trong chuyến du lịch mừng sinh nhật cùng hội bạn, khi mà cô và bạn thân Quỳnh Anh Shyn vẫn "tình thương mến thương". Đăng kèm bức ảnh là một câu lyrics của Cung đàn vỡ đôi: "Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai?".

Chưa hết, Chi Pu cũng cập nhật trên Instagram hình ảnh đang miệt mài tập luyện cùng vũ đoàn để chuẩn bị cho Chi Pu's The Greatest Show.

Những động thái mới nhất cho thấy nữ nghệ sĩ không quan tâm tới ồn ào trên mạng xã hội mà chỉ tập trung cho tình yêu và dự án âm nhạc sắp tới.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ