Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Rộ tin Miss Universe đang lục đục nội bộ, Hương Giang 'vắng bóng' khó hiểu

16:47 03/11/2025
Thông tin mới nhất về Miss Universe đang khiến nhiều khán giả quan tâm.

Miss Universe lần thứ 74 đang diễn ra tại Thái Lan và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu tiên của cuộc thi, người hâm mộ cho rằng nội bộ Miss Universe đang có lục đục. 

Nhiều khán giả cho rằng nội bộ Miss Universe và phía ông Nawat đang có lục đục. (Ảnh MUV) Nhiều khán giả cho rằng nội bộ Miss Universe và phía ông Nawat đang có lục đục. (Ảnh MUV)

Cụ thể, vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), trang chủ Miss Universe có thông báo cho rằng những hoạt động liên quan cuộc thi sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức. Còn lại, những hoạt động không được đăng tải trên Facebook và Instagram chính thức của Miss Universe là trái phép. 

Trong khi đó, vào hôm qua, trên trang của Miss Universe Thailand đã có hoạt động kêu gọi bình chọn để tìm ra 10 cô gái được tham gia bữa ăn tối cùng ông Nawat Itsaragrisil.

Như vậy, trước cách phản ứng từ Miss Universe Organization (MUO), nhiều khán giả cho rằng nội bộ đang lục đục, chưa thống nhất về các hoạt động diễn ra tại cuộc thi. Hiện tại, phía ông Nawat Itsaragrisil chưa đưa ra thông báo sau lời tuyên bố từ phía MUO. 

Hôm qua, trên trang Miss Universe Thailand diễn ra hoạt động kêu gọi bình chọn để tìm ra 10 người đẹp cùng ông Nawat ăn tối. (Ảnh MUV) Hôm qua, trên trang Miss Universe Thailand diễn ra hoạt động kêu gọi bình chọn để tìm ra 10 người đẹp cùng ông Nawat ăn tối. (Ảnh MUV)

Trong khi đó, nhiều khán giả Việt cũng dành sự quan tâm đặc biệt trước việc Hương Giang, đại diện đến từ Việt Nam, lại "vắng bóng" trên các kênh truyền thông chính thức của cuộc thi trong ngày đầu tiên. 

Tuy vậy, cũng có khán giả cho rằng với số lượng thí sinh tham gia Miss Universe năm nay khá đông, lên đến hơn trăm thí sinh, nên hình ảnh của một số người đẹp có thể không được cập nhật thường xuyên.

Hình ảnh về Hương Giang trong ngày đầu tiên chưa được trang chủ Miss Universe cập nhật khiến nhiều khán giả 'sốt ruột'. (Ảnh FBNV) Hình ảnh về Hương Giang trong ngày đầu tiên chưa được trang chủ Miss Universe cập nhật khiến nhiều khán giả "sốt ruột". (Ảnh FBNV)

Sắp tới, vào ngày 5/11, các đại diện sẽ tham gia họp báo và chính thức nhận sash của Miss Universe. Ngoài ra, một số hoạt động đáng chú ý tại cuộc thi là vòng phỏng vấn kín (16/11), National Costume và Bán kết (19/11), Chung kết (21/11). 

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/ro-tin-miss-universe-luc-duc-noi-bo-huong-giang-vang-bong-kho-hieu-202511031152196291.html
Cùng chủ đề
Soobin, Sơn Tùng công khai nói thẳng về fandom của nhau giữa 'tâm bão' Showbiz
Soobin, Sơn Tùng công khai nói thẳng về fandom của nhau giữa 'tâm bão'

Phần giao lưu liên quan đến hiềm khích giữa 2 fandom lớn nhất nhì showbiz của Soobin và Sơn Tùng...

Nữ ca sĩ bị ghét bỏ vì mặc đồ hở hang Showbiz
Nữ ca sĩ bị ghét bỏ vì mặc đồ hở hang

Việc Baek Yerin mặc trang phục xuyên thấu, làm lộ cả đồ lót khiến cô từ giọng ca được yêu...

Taecyeon kết hôn Showbiz
Taecyeon kết hôn

Ok Taecyeon (thành viên nhóm 2PM) tổ chức lễ cưới vào đầu năm 2026. Vị hôn thê của anh không...

Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ Showbiz
Lâm Tâm Như tiết lộ thông tin 'chấn động' về chồng diễn viên điển trai nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Lâm Tâm Như tỏ ra bất ngờ khi biết thêm khía cạnh về chồng sau 9 năm chung sống.

Nức lòng trước số tiền Mỹ Tâm ủng hộ nhân dân Thành phố Huế Showbiz
Nức lòng trước số tiền Mỹ Tâm ủng hộ nhân dân Thành phố Huế

Hành động ấm lòng của Mỹ Tâm giữa thời điểm Huế oằn mình trong biển nước gây xúc động.

Công ty của Jack tạm dừng hoạt động Showbiz
Công ty của Jack tạm dừng hoạt động

Phía Jack tiếp tục có động thái gây chú ý.

Mới cập nhật
Ruồi, nhặng bâu vào đồ ăn, người bán có thể bị phạt tiền triệu

Ruồi, nhặng bâu vào đồ ăn, người bán có thể bị phạt tiền triệu

7 giờ trước Đời sống

Soobin, Sơn Tùng công khai nói thẳng về fandom của nhau giữa 'tâm bão'

Soobin, Sơn Tùng công khai nói thẳng về fandom của nhau giữa 'tâm bão'

7 giờ trước Showbiz

Từ NewJeans đến EXO-CBX: Quyền lực hợp đồng và cuộc chiến không hồi kết trong Kpop

Từ NewJeans đến EXO-CBX: Quyền lực hợp đồng và cuộc chiến không hồi kết trong Kpop

7 giờ trước Âm nhạc

TỪ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN ĐẾN TỐI ƯU HÓA SỰ AN TOÀN: KHI NHÀ ĐẦU TƯ BUỘC PHẢI “CHUYỂN MÌNH” TRƯỚC MỘT THỊ TRƯỜNG MỚI

TỪ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN ĐẾN TỐI ƯU HÓA SỰ AN TOÀN: KHI NHÀ ĐẦU TƯ BUỘC PHẢI “CHUYỂN MÌNH” TRƯỚC MỘT THỊ TRƯỜNG MỚI

8 giờ trước Kinh doanh

Nước sông dâng vượt xa báo động 3, TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước

Nước sông dâng vượt xa báo động 3, TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước

10 giờ trước Đời sống

Hòa Minzy: Tôi đang ngủ anh Đan Trường nhắn tin hỏi "em ơi số tài khoản bao nhiêu? Bao nhiêu tiền?"

Hòa Minzy: Tôi đang ngủ anh Đan Trường nhắn tin hỏi "em ơi số tài khoản bao nhiêu? Bao nhiêu tiền?"

10 giờ trước Âm nhạc

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

10 giờ trước Đời sống

Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng: Quy đổi bằng bao nhiêu tiền theo giá thời điểm đó?

Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 1.458 lượng vàng: Quy đổi bằng bao nhiêu tiền theo giá thời điểm đó?

10 giờ trước Pháp luật

Nữ ca sĩ bị ghét bỏ vì mặc đồ hở hang

Nữ ca sĩ bị ghét bỏ vì mặc đồ hở hang

10 giờ trước Showbiz

Kênh 7 – Góc nhìn xã hội trẻ trung, văn minh dành cho thế hệ cập nhật nhanh

Kênh 7 – Góc nhìn xã hội trẻ trung, văn minh dành cho thế hệ cập nhật nhanh

10 giờ trước Giải trí