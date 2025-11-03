Rộ tin Miss Universe đang lục đục nội bộ, Hương Giang 'vắng bóng' khó hiểu

Thông tin mới nhất về Miss Universe đang khiến nhiều khán giả quan tâm.

Miss Universe lần thứ 74 đang diễn ra tại Thái Lan và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, chỉ trong ngày đầu tiên của cuộc thi, người hâm mộ cho rằng nội bộ Miss Universe đang có lục đục.

Nhiều khán giả cho rằng nội bộ Miss Universe và phía ông Nawat đang có lục đục. (Ảnh MUV)

Cụ thể, vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), trang chủ Miss Universe có thông báo cho rằng những hoạt động liên quan cuộc thi sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức. Còn lại, những hoạt động không được đăng tải trên Facebook và Instagram chính thức của Miss Universe là trái phép.

Trong khi đó, vào hôm qua, trên trang của Miss Universe Thailand đã có hoạt động kêu gọi bình chọn để tìm ra 10 cô gái được tham gia bữa ăn tối cùng ông Nawat Itsaragrisil.

Như vậy, trước cách phản ứng từ Miss Universe Organization (MUO), nhiều khán giả cho rằng nội bộ đang lục đục, chưa thống nhất về các hoạt động diễn ra tại cuộc thi. Hiện tại, phía ông Nawat Itsaragrisil chưa đưa ra thông báo sau lời tuyên bố từ phía MUO.

Hôm qua, trên trang Miss Universe Thailand diễn ra hoạt động kêu gọi bình chọn để tìm ra 10 người đẹp cùng ông Nawat ăn tối. (Ảnh MUV)

Trong khi đó, nhiều khán giả Việt cũng dành sự quan tâm đặc biệt trước việc Hương Giang, đại diện đến từ Việt Nam, lại "vắng bóng" trên các kênh truyền thông chính thức của cuộc thi trong ngày đầu tiên.

Tuy vậy, cũng có khán giả cho rằng với số lượng thí sinh tham gia Miss Universe năm nay khá đông, lên đến hơn trăm thí sinh, nên hình ảnh của một số người đẹp có thể không được cập nhật thường xuyên.

Hình ảnh về Hương Giang trong ngày đầu tiên chưa được trang chủ Miss Universe cập nhật khiến nhiều khán giả "sốt ruột". (Ảnh FBNV)

Sắp tới, vào ngày 5/11, các đại diện sẽ tham gia họp báo và chính thức nhận sash của Miss Universe. Ngoài ra, một số hoạt động đáng chú ý tại cuộc thi là vòng phỏng vấn kín (16/11), National Costume và Bán kết (19/11), Chung kết (21/11).