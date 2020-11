Thành Nghị tham gia phim đam mỹ Thiên Quan Tứ Phúc, phản ứng của CĐM khiến nhiều người bất ngờ

Sau những cái tên cực hot như Lộc Hàm, Vương Nhất Bác, Thành Nghị, Thành Nghị chính là cái tên tiếp theo được nhắm đến cho bộ phim mới Thiên Quan Tứ Phúc. Ngày 7/11 vừa qua, trên MXH xôn xao lan truyền thông tin về việc Hoan Thụy đã nhận quyền sản xuất dự án đam mỹ đình đám cùng tên.

Điều đáng nói, sau thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị đang là 'gà cưng' của công ty nên việc nam diễn viên nắm chắc một trong 2 suất chính của phim có khả năng rất cao.

Thiên Quan Tứ Phúc vốn được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng của 'mẹ đẻ' Trần Tình Lệnh. Sau khi tác phẩm Trần Tình Lệnh chuyển thể thành phim thành công vang dội, Thiên Quan Tứ Phúc trở thành miếng bánh ngon của các nam diễn viên xứ Trung.

Cụ thể, tác phẩm Thiên Quan Tứ Phúc kể về câu chuyện của 2 nhân vật chính là Tạ Liên và Hoa Thành. Tám trăm năm trước, Tạ Liên vốn là Thái Tử điện hạ lá ngọc cành vàng, thiên chi kiêu tử hưởng vô vàn hào quang.

Không ngờ một ngày sớm đắc đạo phi thăng, Tạ Liên trở thành võ thần được vạn người cung phụng lại gặp phải biến cố hết thăng rồi lại bị giáng. Cứ thế, Tạ Liên liên tục phi thăng suốt 800 năm nên dần không có tín đồ, cũng không hương khói.

Một ngày, khi đang trên đường lượm đồng nát, Tạ Liên tiện tay lượm luôn một thiếu niên thần bí trở về. Thiếu niên này không ai khác chính là Hoa Thành - vụ Quỷ Vương chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ cho tam giới phải biến sắc.

Quá khứ của Hoa Thành hết sức đau thương, bị người đời ghét bỏ, khinh rẻ, coi như quỷ vì một bên mắt trái có màu đỏ. Tuy nhiên, khi gặp được Tạ Liên, mọi chuyện đã đổi khác và khiến 2 con người này càng gắn bó với nhau.





Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ Thành Nghị nhận vai Tạ Liên hay Hoa Thành. Tuy nhiên, không ít người phản đối vì Thành Nghị chẳng hợp vai nào trong cả hai. Mặt khác, một số khác lại cho rằng Thành Nghị có gương mặt thanh tú, diễn xuất ổn nên có thể vào vai Tạ Liên.

Thiên Quan Tứ Phúc hiện chưa có lịch bấm máy chính thức.



Trailer Mộng tỉnh Trường An - Thành Nghị, Trương Dư Hi



Theo TN/SKCĐ