Rộ tin Trịnh Sảng đóng `Hoa Thiên Cốt` bản điện ảnh, fan la ó đòi tẩy chay

Ngày hôm nay, trang QQ đưa tin về việc nữ diễn viên Trịnh Sảng đang đàm phán để tham gia bộ phim Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh. Nam chính của phim cũng đã được xác định là Lý Trình Bân. Phim dự kiến chính thức bấm máy vào cuối tháng 6/2020, ra mắt vào 2021.



Chính cha của Trịnh Sảng cũng lên tiếng ủng hộ con gái, cho rằng đây là dự án lớn, đáng mong chờ nhờ kỹ xảo tốt. Tuy nhiên, fan lập tức phản pháo rằng Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh chỉ là một chế tác nhỏ, ekip sản xuất cũng toàn là người mới, không có thực lực.



Hiện tại, bố nữ diễn viên đang bị fan công kích dữ dội. Nếu bố con Trịnh Sảng vẫn đồng ý đóng phim này xem như đã phản bội lòng tin từ người hâm mộ. Hiện nữ diễn viên 9x vẫn chưa phản hồi về vụ việc.

Hiện nữ diễn viên 9x vẫn chưa phản hồi về vụ việc.

Người hâm mộ của Trịnh Sảng đã đồng loạt thay ảnh đại diện màu đỏ, với nội dung mong nữ diễn viên tôn trọng những thành quả mình đã có được, chọn phim thật kỹ càng.



QQ cho biết, khả năng thành công của Hoa Thiên Cốt phiên bản điện ảnh rất thấp. Không chỉ kỹ xảo và diễn xuất của Trịnh Sảng cũng không được đánh giá cao. Cô thường xuyên bị nhận xét là đóng đơ, một màu, thậm chí còn có những biểu cảm kỳ lạ. Trong khi Hoa Thiên Cốt bản truyền hình đã quá thành công, đưa tên tuổi của nữ diễn viên đóng chính là Triệu Lệ Dĩnh vụt sáng thành sao hạng A, tên tuổi nổi tiếng khắp châu Á với mức thù lao khủng.

Hoa Thiên Cốt bản truyền hình đã đưa Triệu Lệ Dĩnh thành sao hạng A.

Không chỉ thua kém đàn chị về diễn xuất, ngoại hình của Trịnh Sảng hiện tại cũng không được đánh giá cao do hậu quả của việc lạm dụng thẩm mỹ. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nguyên tác tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt vốn là một đạo phẩm, nếu Trịnh Sảng đóng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của cô.



Không ít fan đe dọa, nếu nữ diễn viên kiên quyết đóng phim này thì họ sẽ không hợp tác tuyên truyền cho tác phẩm, không bỏ tiền mua vé xem phim, thậm chí quay lưng với Trịnh Sảng.



Một nguồn tin cho biết, sở dĩ trước đó Trịnh Sảng nhận dự án này là để trả ơn người đã giúp đỡ mình nên cô không đặt nặng vấn đề doanh thu hay thành công của bộ phim.



Thời gian gần đây, Trịnh Sảng liên tiếp dính thị phi bởi những phát ngôn liên quan đến diễn xuất. Cô cho biết, nếu cảm thấy không vui khi đóng phim cô sẽ bỏ đi, đạo diễn bắt quay lại thì cô sẽ khóc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn coi thường việc đóng phim thần tượng vì cho rằng việc này quá dễ dàng, nhân vật quá đơn thuần.

Your browser does not support HTML5 video.

[Vietsub+Kara] Không Thể Nói (Hoa Thiên Cốt OST) - Hoắc Kiến Hoa ft Triệu Lệ Dĩnh



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ