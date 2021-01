‘Road to Kingdom’ có khả năng ngừng phát sóng vì...thiếu nhóm nhạc nam?

Tiếp nối thành công vang dội của “Queendom”, Mnet nhanh chóng cho ra mắt chương trình “ăn theo” mang tên “Road to Kingdom”. Mùa 1 của “Road to Kingdom” với sự tham gia của 7 nhóm nhạc nam lần lượt là Pentagon, ONF, Golden Child, The Boyz, Verivery, Oneus và TOO.

Thông qua chương trình, các nhóm nhạc có thể nâng cao mức độ nổi tiếng, thử sức với các thể loại nhạc khác nhau và gần hơn với người hâm mộ. Với số phiếu áp đảo, The Boyz đã xuất sắc trở thành quán quân của chương trình và được tiếp tục tham gia mùa 2.

Đại diện Mnet cho biết mùa 2 của “Road to Kingdom” với tên gọi “Kingdom” sẽ được lên sóng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cư dân mạng đang lo ngại không có nhiều nhóm nhạc nam phù hợp để tham gia chương trình.

Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng: “Nếu The Boyz tham gia mùa 2 chí ít các nhóm nam phải có quy mô fandom và trình độ tương tự”, “GOT7 và WINNER sẽ không bao giờ tham gia đâu!”, “Thực sự là nhóm nhạc nam khó kiếm hơn nhóm nữ đấy!”, “Road to Kingdom đáng ra nên có tên là Kingdom luôn”, “SM sẽ không để “gà nhà” phải cạnh tranh trong mấy chương trình như thế này đâu”....

Bạn nghĩ sao nếu hãy “Road to Kingdom” không thể phát sóng vào cuối năm nay? Đừng quên theo dõi Tuổi trẻ & xã hội để cập nhật những tin tức mới nhất về KPOP nhé!